Reuters: Австрия потребовала исключить Raiffeisen Bank из украинского списка «спонсоров войны» в обмен на утверждение нового пакета санкций ЕС

Власти Австрии добиваются исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского списка «международных спонсоров войны» в обмен на принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

По словам собеседников агентства, в последние три недели официальные лица Австрии выражали свою обеспокоенность по поводу списка на встречах с чиновниками и дипломатами стран ЕС. В октябре глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал украинский список на встрече европейских министров в Киеве.

Представители Raiffeisen Bank также встречались с Национальным агентством Украины по вопросам предотвращения коррупции, которое пополняет список «спонсоров войны». По данным источников Reuters, они обсуждали, как исключить RBI из списка. «Мы считаем несправедливым, что мы попали в этот перечень», — заявил агентству представитель банка.

Reuters отмечает, что Raiffeisen Bank — единственная австрийская компания в украинском списке «спонсоров войны». Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько австрийских чиновников, говорившие с агентством, заявили, что не хотят полностью разрывать многолетние связи с Россией.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций Райффайзенбанк — дочерняя структура Raiffeisen — стал одним из ключевых западных банков в РФ. Он остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющих переводы по системе SWIFT.

Группа Raiffeisen неоднократно подвергалась критике на западе и в Украине из-за продолжения работы своей дочерней организации в России. Власти Украины внесли Raiffeisen в список «международных спонсоров войны» в марте 2023 года. Тогда же Reuters сообщал, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка.

В октябре глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль назвал «маловероятным» уход австрийской банковской группы с российского рынка до конца 2023 года.

В ноябре Еврокомиссия завершила разработку 12-го пакета санкций против России. В новый пакет войдут новые ограничения на экспорт и импорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.