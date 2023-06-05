Рабочие демонтируют рекламу «Райффайзенбанка» с одного из зданий в Москве. 14 апреля 2023 года Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

После начала полномасштабной российско-украинской войны Австрия сохранила прочные деловые связи с Россией, особенно в сфере энергетики и финансов. При этом Австрия поставляет в Украину гуманитарную помощь, принимает беженцев, голосует за санкции против РФ и публично осуждает действия Владимира Путина. Издание Politico опубликовало статью о том, как сложились такие отношения Москвы и Вены. «Медуза» пересказывает этот материал.

С самого начала полномасштабной войны Австрия напоминает о своем нейтралитете. Противники ее политики обвиняют элиты страны в «цинизме» и полагают, что австрийский подход к отношениям с Россией представляет угрозу европейскому единству. С учетом хороших отношений, которые сложились с Путиным у премьера соседней Венгрии Виктора Орбана, в Брюсселе опасаются, что со временем число умеренно настроенных по отношению к России стран в самом центре Европы может увеличиться — и это даст Москве преимущество в ее продолжающихся попытках разрушить единство на континенте.

В Австрии с такой оценкой не согласны. Глава МИД страны Александр Шалленберг заявил Politico, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Вена неоднократно давала понять, какова ее позиция в этом конфликте. При этом министр подчеркнул, что «для небольшой зависимой от экспортных поставок страны важно соблюдать международное право и принцип ».

Хорошие деловые связи России и Австрии, напоминает Politico, берут начало в середине ХХ века. После поражения нацистов во Второй мировой войне Австрия закрепила в конституции нейтральный статус — и власти быстро поняли, что положение страны между НАТО и странами Варшавского договора является преимуществом, позволяющим вести бизнес по обе стороны железного занавеса. В июне 1968 года Австрия первой из западноевропейских стран подписала контракт с СССР на поставки природного газа. Всего через два месяца советские войска вторглись в соседнюю Чехословакию, положив конец Пражской весне. Австрия, опасавшаяся вторжения и на свою территорию, воздержалась от критики СССР и даже отвела войска от чехословацкой границы.

Это был определяющий момент для Австрии в холодной войне. Советские войска не вторглись, а газ продолжал поступать. Урок для большинства австрийцев был очевиден: нейтралитет полезен и для бизнеса, и для безопасности.

Благодаря этому нейтралитету, отмечает Politico, Австрия также стала важной площадкой для международной дипломатии — там разместились штаб-квартира ОПЕК и один из основных офисов ООН, а позже — штаб-квартира ОБСЕ.

После распада Советского Союза Вена стала одним из любимых городов российских олигархов и чиновников — там всегда, отмечает Politico, приветствовали россиян, обладающих деньгами и влиянием. Связи между двумя странами укреплялись и в обратном направлении: многие высокопоставленные австрийские чиновники, независимо от партийной принадлежности, после отставки находили работу в России.

Например, бывший канцлер Вольфганг Шюссель из правоцентристской Народной партии впоследствии стал членом советов директоров МТС и «Лукойла». Социал-демократ Альфред Гузенбауэр, сменивший Шюсселя на посту канцлера, позднее нашел работу в пророссийском исследовательском институте «Диалог цивилизаций». Еще один канцлер Кристиан Керн вошел в состав правления РЖД. Бывшая глава министерства иностранных дел Карин Кнайсль, танцевавшая с Путиным на своей свадьбе, заседала в совете директоров «Роснефти». Все они объясняли свои действия тем, что Австрия должна оставаться мостом, связывающим Запад с Россией — и это, по их мнению, соответствует интересам Запада, пишет Politico.

Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

В июне 2014 года, всего через несколько месяцев после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, Путин посещал Австрию — и в присутствии президента страны публично шутил о диктатуре и о том, что часть территории современной Украины раньше была австрийской. После начала полномасштабного вторжения «шутки кончились», пишет Politico, однако экономические отношения практически не пострадали.

Россия до сих пор остается второй страной (после Германии) по объему инвестиций в Австрию (25 миллиардов евро или 13% от общего их объема по состоянию на конец 2022 года). Лишь треть из крупнейших австрийских компаний, инвестирующих в Россию, свернули или планируют свернуть либо сократить там бизнес — по сравнению со средним показателем для иностранных компаний в 60%.

В России остаются нефтегазовый концерн OMV (крупнейшая компания Австрии), Raiffeisen Bank и производитель энергетических напитков Red Bull. OMV, в частности, заявляет, что обязана по контракту закупать не менее 6 миллиардов кубометров российского газа в год до 2040 года — это фактически противоречит обещанию правительства страны сократить потребление российского газа до нуля к 2027 году.

Как отмечает Politico, долгие годы австрийские лидеры отмахивались от возражений своих партнеров в ЕС по поводу тесных связей с Россией и проникновения российских агентов влияния. Такая беспечность приводила к серьезным последствиям — так, в 2021 году западные союзники отстранили Австрию от обмена разведывательной информацией, из-за чего властям пришлось начать чистку в рядах спецслужб. Это произошло после того, как в австрийских службах безопасности был разоблачен высокопоставленный российский шпион.

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На фоне продолжающейся войны давление со стороны союзников на Австрию значительно усилилось. Так, Польша прямо обвинила Австрию в «пророссийской позиции», когда австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг в январе 2023 года заявил, что не стоит исключать Россию из ОБСЕ. Примерно тогда же Минфин США заинтересовался деятельностью Raiffeisen в России, заподозрив банк в обходе санкций (впоследствии банк заявил, что рассмотрит возможность продажи российских активов). Европейская комиссия в мае напомнила, что Австрия делает недостаточно для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность — до сих пор 70% газа в Австрию поставляется из России.

Как отмечает Politico, такое повышенное внимание заставило Вену скорректировать публичную позицию. Александр Шалленберг, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он по-прежнему Австрию «мостом» между Западом и Россией, заявил: «Чтобы был мост, нужны два берега — а сейчас их нет». В то же время, заключает издание, с учетом того, насколько российские интересы укоренились в политике и экономике Австрии, в реальности обязательства сменить курс могут остаться лишь на уровне публичной риторики. По данным опросов, самой популярной политической силой в Австрии сегодня является ультраправая Партия свободы, выступающая за отмену санкций против России.

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