Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

18 августа, отправляясь на переговоры с канцлером Германии, Владимир Путин совершил частный визит в Австрию на свадьбу главы местного МИДа Карин Кнайсль. Российский президент, назвавший министра своим первым другом в Австрии, привез с собой Кубанский казачий хор, который исполнил для молодоженов русские народные и австрийские песни. В ходе церемонии Путин станцевал с невестой, а также произнес тост на немецком языке. Президент подарил Карин Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Мейлингеру картину, тульский самовар и старинную масловыжималку.