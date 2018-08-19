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Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

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09:48, 19 августа 2018
18 августа, отправляясь на переговоры с канцлером Германии, Владимир Путин совершил частный визит в Австрию на свадьбу главы местного МИДа Карин Кнайсль. Российский президент, назвавший министра своим первым другом в Австрии, привез с собой Кубанский казачий хор, который исполнил для молодоженов русские народные и австрийские песни. В ходе церемонии Путин станцевал с невестой, а также произнес тост на немецком языке. Президент подарил Карин Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Мейлингеру картину, тульский самовар и старинную масловыжималку.
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Путин танцует с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе. Фотография

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