Война Шестьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 декабря читайте здесь.
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал писателя Бориса Акунина «врагом», который «желает поражения своей стране» и за это «должен быть уничтожен». С таким заявлением Гурулев выступил в программе «Полный контакт» на «Соловьев Live».
«Кто такой Акунин? Враг! И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, что независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то», — сказал депутат.
«Человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так, наверное, наша страна выживет», — добавил Гурулев.
В октябре Андрей Гурулев также в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил, что общество доверяет президенту на 80%, а «вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Депутат заксобрания Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить высказывание Гурулева на предмет экстремизма. Петицию с требованием проверки высказываний Гурулева также запустила «Новая газета». МВД РФ объявило, что провело проверку и не нашло экстремизма в словах депутата.
Донецк, 14 декабря
Сенат США отложил уход на рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над законопроектом о национальной безопасности, который предполагает выделение военной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
«Мы очень усердно работаем. Это непросто, но мы усердно работаем», — цитирует его АР.
Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон, которая находится под контролем республиканцев, не поддержал эту идею. Нижняя палата Конгресса планирует уйти на каникулы по расписанию. Это сделает невозможным принятие пакета военной помощи Украине до конца 2023 года.
Накануне Палата представителей конгресса одобрила проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год (начался в октябре) в размере 886 миллиардов долларов. Ранее его одобрил сенат США. Теперь проект оборонного бюджета отправят на подпись президенту Джо Байдену.
Документ предполагает рекордные ассигнования, которые примерно на 3% превышают показатели предыдущего года. Проект также предусматривает продление действия инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой в 2024 году США выделят 300 миллионов долларов. Эти деньги, пишет Politico, направят Пентагону на вооружение для Киева.
Российские войска в ночь на 15 декабря нанесли по территории Украины удар беспилотниками типа «Шахед», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Всего с территории Краснодарского края, по подсчетам украинских военных, были запущены 14 дронов. Все беспилотники удалось сбить, заявило командование Воздушных сил, уточнив, что дроны были уничтожены в Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областях.
Российские войска ежедневно атакую территорию Украины ударными дронами. Как поясняли эксперты, целью таких атак является не только причинение ущерба отдельным целям, но и перегрузка системы ПВО Украины.
Британская военная разведка предположила, что войска РФ в декабре начали «более согласованную кампанию» воздушных ударов, цель которой — разрушение энергетической инфраструктуры Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро.
«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал Орбан в X (ранее твиттер).
Информацию о том, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза также подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, против этого выступила только одна страна. Какая, Мишель не уточнил, но он добавил, что к рассмотрению вопроса ЕС вернется в начале следующего года.
Вечером 14 декабря Европейский совет объявил, что решил начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Против этого неоднократно выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако на время голосования он покинул встречу, что позволило лидерам ЕС принять решение о начале переговоров, требующее единогласия всех стран — участниц союза. Как пишут Politico и Reuters, уйти Орбана со встречи убедил канцлер Германии Олаф Шольц.
Владимир Зеленский в обращении по итогам 659-го дня войны рассказал о международных контактах и поездках последних дней, а также прокомментировал решение Европейского совета о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.
Важный день… Украина всегда защищает себя. И получает то, что нужно. И даже когда кто-то сомневается, мы не сдаемся, а убеждаем и боремся. Боритесь — поборете. Именно так и работает. Действительно, сильный результат — и для Украины, и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарю всех, кто поддержал и выполнил именно то, о чем мы договаривались. Благодарю всех в Украине — в большой команде Украины, кто сделал все необходимое. Рекомендации Еврокомиссии мы выполнили. Сомнения мы сняли. Сегодня — решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. После этого шага еще будут следующие. Это большая работа — интегрировать государство, все институты, все нормы в Евросоюз. Но сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение — будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в Евросоюз.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошли 110 боевых столкновений. Российские войска нанесли четыре ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 беспилотников типа «Шахед-136/131». Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все ударные дроны.
- Под авиационные удары попали Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ивановское, Андреевка, Торецк, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области; Преображенка Запорожской области; Дарьевка, Крынки, Приднепровское Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили российскую атаку восточнее Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские военные отразили 11 атак войск РФ возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении Силы обороны удерживают войска РФ в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь ВСУ успешно отразили 17 атак.
- На шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На запорожском направлении Силы обороны отразили девять атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
- На мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили аэробалистическую ракету Х-47М «Кинжал».
- Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и два склада боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 660-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.