Книжный магазин «Буквоед» Alexander Galperin / imago images / Scanpix / LETA

Издательство решило прекратить выпуск книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова, которые уехали из России и публично осудили российское вторжение в Украину. Руководство АСТ объяснило, что поводом для такого решения послужили «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс». Выпуск книг остановили до «прояснения ситуации».

В свою очередь сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи книг Акунина и Быкова также из-за «недавних высказываний писателей, которые получили широкую огласку в СМИ». Сеть магазинов уберет книги Акунина и Быкова с полок. У пользователей «Литреса», которые уже купили произведения авторов, они пока останутся в личном кабинете. Обе компании контролирует президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, отмечает «Агентство». Сеть «Московский дом книги» также убрала все книги писателей с продажи, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Ранее книжные магазины уже прятали книги Акунина и Быкова — вместе с работами других оппозиционно настроенных авторов, в том числе объявленных «иноагентами».

Два юриста, с которыми поговорило «Агентство», не нашли оснований для снятия книг с продажи. Адвокат Ирина Бирюкова сказала, что продажа книг Акунина и Быкова по закону не может навредить издателям и сетям, если в самих книгах нет нарушения закона. Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов также отметил, что прямых запретов на публикацию книг этих авторов не существует. При этом, по его словам, Россия «существует в новых реальностях», и известны случаи давления и угроз за распространение творчества неугодных властям людей.

Дмитрий Быков, комментируя решение издательства АСТ, сказал РБК, что издательство не известило его о прекращении выпуска книг. «Но я благодарен ему и за то, что оно продолжало меня издавать два года после отъезда. Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу», — заявил Быков. Подобные меры, считает писатель, ссылаясь на исторический опыт, бесполезны:

Ничего нового не происходит, ничего другого быть не могло, я никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой. В этом смысле тоже ничего не изменилось, а кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему.

Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. А Набоков вопрос о своих русских читателях относил к области «метафизики и юмора». Давно пора понять, что запретить книгу невозможно.

Акунин попрощался с читателями в России. Писатель заявил, что после начала войны в Украине его уговаривали перестать выпускать книги в России, но он не собирался по своей воле расставаться с российскими читателями, поскольку разделяет «плохое государство РФ и хорошую страну Россию».

По словам писателя, из-за решения издательства АСТ в России, скорее всего, не выйдут книга «Мой календарь», 10-й том «Истории российского государства» и роман «Москва-Синьцзин». Он добавил, что эти работы будут доступны на сайте «Библиотеки Бориса Акунина». «Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время — до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры. До встречи! Надеюсь, скорой», — написал Акунин.

Какие заявления писателей стали поводом для фактического запрета их книг, издательство, книжный магазин и сервис не пояснили. Они лишь отметили, что эти высказывания «требуют правовой оценки».

Вероятно, речь идет о словах писателей, которые их обманом вынудили сказать прокремлевские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Ролики с фрагментами «пранков» с 11 декабря публиковали в соцсетях Вована и Лексуса, после чего эти видео активно обсуждали российские СМИ, пропаганда и «военкоры».

Пранкеры общались с Быковым, назвавшись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «Ермаком» писатель среди прочего заявил, что не отказался бы приехать в Украину, преподавать в местных вузах или выполнять какую-то другую работу, «чтобы быть полезным Украине».

В ходе разговора «Ермак» также спросил Быкова, как тот относится к контрнаступлению ВСУ и атакам украинских дронов по российским территориям.

Оцените сами, как был задан этот вопрос В конце разговора человек, представившийся «Ермаком», спрашивает: Еще есть вопрос, который я задавал многим российским гражданам. Как они относятся по поводу нашего контрнаступления и по поводу всех историй, которые касаются Белгорода, Крыма, Москвы там. Беспилотники. Потому что это очень серьезный момент. Потому что некоторые говорят: «Мы против того, чтобы вы как минимум этими дронами атаковали Москву». Я говорю: «Ну, мы же ведем войну. Как мы можем иначе себя вести? нас бомбят каждый день».

«Я вас понимаю. Я жду не дождусь того дня, когда [аннексированный Россией] Мариуполь будет взят [под контроль ВСУ]. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — сказал в ответ Быков. Он также добавил, что если бы в Украине издали книгу писателя о президенте Украины Владимире Зеленском, то весь гонорар от нее он отправил бы на дроны для ВСУ.

Что это за книга

Дмитрий Быков написал книгу о Зеленском. Писатель отказывается от объективности и считает, что это биография, «переходящая в жанр исповеди» Спецкор «Медузы» Елизавета Антонова рассказывает, какой получилась эта работа — и как на нее отреагировал офис президента Украины

Что это за книга

Дмитрий Быков написал книгу о Зеленском. Писатель отказывается от объективности и считает, что это биография, «переходящая в жанр исповеди» Спецкор «Медузы» Елизавета Антонова рассказывает, какой получилась эта работа — и как на нее отреагировал офис президента Украины

Акунину «пранкеры» звонили от имени Александра Ткаченко, который занимал пост министра культуры Украины до июля 2023 года, а также под видом Зеленского. Среди заявлений писателя, на которые обратили внимание российские СМИ, были слова о том, что он организовал сбор средств на помощь Украине.

Отвечая на вопрос об атаках Украины по российским территориям, он сказал следующее: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе? Ну и потом, в конце-концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят ясным и прямым образом». Акунин также призвал украинских чиновников сотрудничать с российскими деятелями культуры, которые уехали из России после начала войны и хотят помогать Украине противостоять российским властям.

Когда и при каких обстоятельствах состоялись эти разговоры, точно неизвестно. Кроме того, неясно, о чем еще говорили писатели и прокремлевские пранкеры — они опубликовали лишь фрагменты разговоров.

В середине ноября Быков сообщил, что ему звонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака и пригласили приехать в Украину с целью «сбить накал ненависти к русскому языку и русской культуре». Тогда писатель предположил, что разговаривал с «дипфейком» (скорее всего, это был — прим. «Медузы»). По его словам, такие звонку поступили не только ему. Звонившие, полагал Быков, планировали провести «масштабную провокацию» в отношении российских оппозиционеров.

Акунин изначально не собирался комментировать «провокацию, которую устроили путинские „воры на доверии“». После фактического запрета его книг писатель заявил, что в разговоре «с клоунами, которые прикидывались украинцами», он говорил то же, что говорит и пишет .

Вскоре после публикации «пранков» депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал Акунина «врагом», который «желает поражения своей стране» и за это «должен быть уничтожен». В свою очередь прокремлевские активисты написали доносы на Акунина и Быкова. Известный подобными жалобами Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить писателей на экстремизм и публичное оправдание терроризма. Активисты движения «Ветераны России» также потребовали лишить Быкова российского имущества, а полученные средства направить на нужды .