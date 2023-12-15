Борис Акунин и Дмитрий Быков в разговоре с прокремлевскими «пранкерами» заявили, что поддерживают Украину Издательство АСТ прекратило выпускать их книги, а магазины — продавать. Акунин попрощался с читателями
Издательство АСТ решило прекратить выпуск книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова, которые уехали из России и публично осудили российское вторжение в Украину. Руководство АСТ объяснило, что поводом для такого решения послужили «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс». Выпуск книг остановили до «прояснения ситуации».
В свою очередь сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи книг Акунина и Быкова также из-за «недавних высказываний писателей, которые получили широкую огласку в СМИ». Сеть магазинов уберет книги Акунина и Быкова с полок. У пользователей «Литреса», которые уже купили произведения авторов, они пока останутся в личном кабинете. Обе компании контролирует президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, отмечает «Агентство». Сеть «Московский дом книги» также убрала все книги писателей с продажи, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Ранее книжные магазины уже прятали книги Акунина и Быкова — вместе с работами других оппозиционно настроенных авторов, в том числе объявленных «иноагентами».
Два юриста, с которыми поговорило «Агентство», не нашли оснований для снятия книг с продажи. Адвокат Ирина Бирюкова сказала, что продажа книг Акунина и Быкова по закону не может навредить издателям и сетям, если в самих книгах нет нарушения закона. Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов также отметил, что прямых запретов на публикацию книг этих авторов не существует. При этом, по его словам, Россия «существует в новых реальностях», и известны случаи давления и угроз за распространение творчества неугодных властям людей.
Дмитрий Быков, комментируя решение издательства АСТ, сказал РБК, что издательство не известило его о прекращении выпуска книг. «Но я благодарен ему и за то, что оно продолжало меня издавать два года после отъезда. Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу», — заявил Быков. Подобные меры, считает писатель, ссылаясь на исторический опыт, бесполезны:
Ничего нового не происходит, ничего другого быть не могло, я никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой. В этом смысле тоже ничего не изменилось, а кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему.
Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. А Набоков вопрос о своих русских читателях относил к области «метафизики и юмора». Давно пора понять, что запретить книгу невозможно.
Акунин попрощался с читателями в России. Писатель заявил, что после начала войны в Украине его уговаривали перестать выпускать книги в России, но он не собирался по своей воле расставаться с российскими читателями, поскольку разделяет «плохое государство РФ и хорошую страну Россию».
По словам писателя, из-за решения издательства АСТ в России, скорее всего, не выйдут книга «Мой календарь», 10-й том «Истории российского государства» и роман «Москва-Синьцзин». Он добавил, что эти работы будут доступны на сайте «Библиотеки Бориса Акунина». «Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время — до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры. До встречи! Надеюсь, скорой», — написал Акунин.
Какие заявления писателей стали поводом для фактического запрета их книг, издательство, книжный магазин и сервис не пояснили. Они лишь отметили, что эти высказывания «требуют правовой оценки».
Вероятно, речь идет о словах писателей, которые их обманом вынудили сказать прокремлевские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Ролики с фрагментами «пранков» с 11 декабря публиковали в соцсетях Вована и Лексуса, после чего эти видео активно обсуждали российские СМИ, пропаганда и «военкоры».
Пранкеры общались с Быковым, назвавшись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «Ермаком» писатель среди прочего заявил, что не отказался бы приехать в Украину, преподавать в местных вузах или выполнять какую-то другую работу, «чтобы быть полезным Украине».
В ходе разговора «Ермак» также спросил Быкова, как тот относится к контрнаступлению ВСУ и атакам украинских дронов по российским территориям.
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В конце разговора человек, представившийся «Ермаком», спрашивает:
Еще есть вопрос, который я задавал многим российским гражданам. Как они относятся по поводу нашего контрнаступления и по поводу всех историй, которые касаются Белгорода, Крыма, Москвы там. Беспилотники. Потому что это очень серьезный момент. Потому что некоторые говорят: «Мы против того, чтобы вы как минимум этими дронами атаковали Москву». Я говорю: «Ну, мы же ведем войну. Как мы можем иначе себя вести? нас бомбят каждый день».
«Я вас понимаю. Я жду не дождусь того дня, когда [аннексированный Россией] Мариуполь будет взят [под контроль ВСУ]. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — сказал в ответ Быков. Он также добавил, что если бы в Украине издали книгу писателя о президенте Украины Владимире Зеленском, то весь гонорар от нее он отправил бы на дроны для ВСУ.
Акунину «пранкеры» звонили от имени Александра Ткаченко, который занимал пост министра культуры Украины до июля 2023 года, а также под видом Зеленского. Среди заявлений писателя, на которые обратили внимание российские СМИ, были слова о том, что он организовал сбор средств на помощь Украине.
Отвечая на вопрос об атаках Украины по российским территориям, он сказал следующее: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе? Ну и потом, в конце-концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят ясным и прямым образом». Акунин также призвал украинских чиновников сотрудничать с российскими деятелями культуры, которые уехали из России после начала войны и хотят помогать Украине противостоять российским властям.
Когда и при каких обстоятельствах состоялись эти разговоры, точно неизвестно. Кроме того, неясно, о чем еще говорили писатели и прокремлевские пранкеры — они опубликовали лишь фрагменты разговоров.
В середине ноября Быков сообщил, что ему звонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака и пригласили приехать в Украину с целью «сбить накал ненависти к русскому языку и русской культуре». Тогда писатель предположил, что разговаривал с «дипфейком» (скорее всего, это был загримированный «пранкер» — прим. «Медузы»). По его словам, такие звонку поступили не только ему. Звонившие, полагал Быков, планировали провести «масштабную провокацию» в отношении российских оппозиционеров.
Акунин изначально не собирался комментировать «провокацию, которую устроили путинские „воры на доверии“». После фактического запрета его книг писатель заявил, что в разговоре «с клоунами, которые прикидывались украинцами», он говорил то же, что говорит и пишет публично.
Вскоре после публикации «пранков» депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал Акунина «врагом», который «желает поражения своей стране» и за это «должен быть уничтожен». В свою очередь прокремлевские активисты написали доносы на Акунина и Быкова. Известный подобными жалобами Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить писателей на экстремизм и публичное оправдание терроризма. Активисты движения «Ветераны России» также потребовали лишить Быкова российского имущества, а полученные средства направить на нужды СВО.