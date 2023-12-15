Издательство АСТ решило прекратить выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. «Читай-город» снимает их с продажи

Издательство АСТ решило приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, говорится в пресс-релизе АСТ.

Согласно заявлению генерального директора издательства Павла Гришкова, поводом для этого послужили «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс».

О каких именно заявлениях идет речь, Гришков не уточнил. Тем не менее он добавил, что заявления писателей «требуют правовой оценки». «До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — заключил он.

Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», в свою очередь, объявила, что приостанавливает продажи книг Акунина и Быкова. «Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — говорится в пресс-релизе сети.

Обновление: Дмитрий Быков в комментарии РБК сказал, что издательство не известило его о прекращении выпуска книг. «Но я благодарен ему и за то, что оно продолжало меня издавать два года после отъезда. Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу», — заявил Быков. Подобные меры, добавил он, судя по историческому опыты, бесполезны. «Давно пора понять, что запретить книгу невозможно», — подчеркнул он.

В середине декабря 2023 прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. Пранкеры общались с писателями от лица представителей украинской администрации. Как пишет «Дождь», в этих разговорах писатели «с пониманием отнеслись к ударам ВСУ по российской территории», а Акунин заявил, что организовал сбор средств на помощь Украине.

Вскоре после этого депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал Акунина «врагом», который «желает поражения своей стране» и за это «должен быть уничтожен».

Борис Акунин и Дмитрий Быков публично осудили российское вторжение в Украину. В 2022 году стало известно, что книжные магазины прячут книги Акунина и Быкова — вместе с произведениями других оппозиционно настроенных авторов (в том числе объявленных «иноагентами»).

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