Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что писатель Борис Акунин «враг», который «должен быть уничтожен»

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал писателя Бориса Акунина «врагом», который «желает поражения своей стране» и за это «должен быть уничтожен».

С таким заявлением Гурулев, обратило внимание «Агентство», выступил в программе «Полный контакт» Владимира Соловьева на «Соловьев Live».

«Кто такой Акунин? Враг! И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, что независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то», — сказал депутат.

«Человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так, наверное, наша страна выживет», — добавил Гурулев.

В октябре Андрей Гурулев также в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил, что общество доверяет президенту на 80%, а «вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Депутат заксобрания Санкт-Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить высказывание Гурулева на предмет экстремизма. Петицию с требованием проверки высказываний Гурулева также запустила «Новая газета». МВД РФ объявило, что провело проверку и не нашло экстремизма в словах депутата.

В декабре Гурулев в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил о необходимости вернуть в России смертную казнь для «внутренних врагов».

Борис Акунин последовательно критикует нынешнюю российскую власть, в том числе он публично осудил российское вторжение в Украину. Писатель с 2014 года живет за пределами России.