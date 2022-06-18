Московский магазин «Молодая гвардия» убрал из продажи книги Акунина (писатель выступает против войны)
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В московском книжном магазине «Молодая гвардия» убрали с полок произведения Бориса Акунина, сообщает издательство «Захаров».
«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин „Молодая Гвардия“ решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б.Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение», — говорится на странице издательства в ВК.
В ответ на это «Захаров» объявил о прекращении сотрудничества с «Молодой гвардией» и изъятии всех остальных своих книг из магазина.
Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!!! Так что в «Молодой Гвардии» на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: «В морг», значит, в морг.
На сайте и в социальных сетях «Молодой гвардии» нет сообщений о снятии с продажи книг Акунина, в электронном каталоге магазина его книг нет, отмечает РБК.
Борис Акунин последовательно и открыто выступает против войны с самого начала российского вторжения в Украину. В марте председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская раскритиковала писателя за антивоенную позицию, а книжные магазины — продажи «скороспелой акунинской макулатурой».