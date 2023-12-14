Война Шестьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 декабря читайте здесь.
Более 70 депутатов из разных регионов и городов России обратились к Владимиру Путину с требованием оказать экстренную медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему заключение в исправительной колонии № 2 Владимирской области по статье о «фейках» об армии РФ.
Обращение, которое также адресовано в Генпрокуратуру и Совет по правам человека при президенте РФ, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
По словам авторов письма, Горинов, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, сейчас находится «фактически на грани жизни и смерти». В начале декабря его адвокат рассказывал, что у Горинова значительно ухудшилось состояние здоровья и имеются все признаки бронхита в активной стадии, однако руководство колонии отказывает заключенному в лечении.
Депутаты потребовали «срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию» и госпитализировать Горинова в городскую больницу для полноценного обследования и лечения.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские войска всю ночь обстреливали Херсон, в том числе жилые кварталы. В результате повреждены частные и многоквартирные дома, в некоторых районах произошла пожары.
Гособвинение попросило отменить приговор сопредседателю «Мемориала» Олегу Орлову и вернуть дело в прокуратуру
11 октября Головинский районный суд Москвы оштрафовал Олега Орлова на 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для преследования правозащитника стал его пост в фейсбуке под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили», осуждающий войну России против Украины.
Как напоминает «Медиазона», 26 октября Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Головинского суда и в этот же день узнали, что приговор также обжаловала прокуратура — ведомство просит назначить правозащитнику три года реального лишения свободы.
В результате ночных обстрелов Херсона пострадал один человек. Об этом сообщили глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, российские войска обстреливали город с оккупированного левого берега.
80-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ей оказали помощь, она отказалась от госпитализации.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
- На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области;
- Подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой области;
- Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой области;
- На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток„нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области;
- В районе населенных Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ;
- Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS. Уничтожены 26 украинских беспилотников.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Телеграм-канал Baza утверждает, что украинские беспилотники, об уничтожении которых утром 14 декабря отчитывалось Минобороны РФ, пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье.
Первый дрон, который летел в сторону Алабино, был сбит в трех километрах от населенного пункта в 03:30. Через час в том же районе были сбит еще один беспилотник. Кроме того, как сообщает Baza, около 5 утра дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске.
Baza также пишет, что еще одной вероятной целью дронов была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью там был объявлена эвакуация сотрудников.
Официально мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в районе Наро-Фоминского городского округа сбиты два беспилотника.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли 17 ракетных ударов и 36 авиационных ударов, а также совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей;
- На купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку российских войск в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области;
- Украинские войска отразили шесть атак возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области;
- ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку;
- На марьинском направлении украинская армия отразила 19 атак российских войск;
- На мелитопольском направлении украинские войска продолжают наносить российской армии урон в живой силе и технике;
- За сутки авиация ВСУ нанесла удар по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления российской армии, а также пять районов сосредоточения личного состава и военной техники.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Одесская область после ночной атаки дронов
В Одессе в результате падения обломков беспилотников повреждено общежитие
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали 11 человек, в том числе дети. У двух восьмилетних мальчиков и 12-летней девочки диагностировали контузию и закрытые черепно-мозговые травмы.
По словам Кипера, российские войска также атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Целью атаки дронов были портовая инфраструктура. Пострадали складские помещения.
Над Калужской областью и Подмосковьем сбили девять беспилотников
Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.
Других подробностей военное ведомство не сообщило.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью силы ПВО отразили атаку двух беспилотников в Наро-Фоминском городском округе. По словам мэра, дроны летели на Москву.
Разрушения и пострадавших от падения обломков дронов нет, добавил Собянин.
Российские войска нанесли удар дронами по Одесской области. 11 человек пострадали
В ночь на 14 декабря войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками «Шахед-136/131» и зенитными управляемыми ракетами С-300. По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, шесть ракет были выпущены около полуночи в направлении Николаевской и Херсонской областей.
Дроны запускались тремя волнами в направлении Одесской области. Средства ПВО уничтожили 41 из 42 беспилотников, атаковавших Украину, заявили в ВСУ.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате обстрелов в Одесской области зафиксировано попадание в хозяйственное сооружение. Также поблизости загорелся легковой автомобиль, еще 11 зданий получили повреждения.
На месте взрыва пострадали 11 человек. Пятеро пострадавших, в том числе три ребенка, были госпитализированы.
О последствиях ракетных ударов власти Украины пока ничего не сообщали.
Здравствуйте! Начинается 659-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.