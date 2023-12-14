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Война Шестьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 декабря читайте здесь.

Главные новости:

  • ВСУ: российские войска нанесли удар дронами по Одесской области. Сбит 41 беспилотник.
  • Обломки дронов упали на общежитие в Одессе. Пострадали 11 человек.
  • Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило девять беспилотников. Собянин отчитался о двух сбитых дронах, летевших на Москву.
Дарницкий район, Киев. Вид с воздуха на разрушения в результате российского ракетного удара 11 декабря.  
Ozge Elif Kizil / Anadolu / Vida Press

Более 70 депутатов из разных регионов и городов России обратились к Владимиру Путину с требованием оказать экстренную медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему заключение в исправительной колонии № 2 Владимирской области по статье о «фейках» об армии РФ.

Обращение, которое также адресовано в Генпрокуратуру и Совет по правам человека при президенте РФ, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По словам авторов письма, Горинов, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, сейчас находится «фактически на грани жизни и смерти». В начале декабря его адвокат рассказывал, что у Горинова значительно ухудшилось состояние здоровья и имеются все признаки бронхита в активной стадии, однако руководство колонии отказывает заключенному в лечении.

Депутаты потребовали «срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию» и госпитализировать Горинова в городскую больницу для полноценного обследования и лечения.

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Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские войска всю ночь обстреливали Херсон, в том числе жилые кварталы. В результате повреждены частные и многоквартирные дома, в некоторых районах произошла пожары. 

Гособвинение попросило отменить приговор сопредседателю «Мемориала» Олегу Орлову и вернуть дело в прокуратуру 

11 октября Головинский районный суд Москвы оштрафовал Олега Орлова на 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для преследования правозащитника стал его пост в фейсбуке под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили», осуждающий войну России против Украины.

Как напоминает «Медиазона», 26 октября Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Головинского суда и в этот же день узнали, что приговор также обжаловала прокуратура — ведомство просит назначить правозащитнику три года реального лишения свободы.

В результате ночных обстрелов Херсона пострадал один человек. Об этом сообщили глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, российские войска обстреливали город с оккупированного левого берега. 

80-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ей оказали помощь, она отказалась от госпитализации.

Брифинг Минобороны РФ. Главное:

  • На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области;
  • Подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой области;
  • Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой области;
  • На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток„нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области;
  • В районе населенных Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ;
  • Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS. Уничтожены 26 украинских беспилотников. 
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Телеграм-канал Baza утверждает, что украинские беспилотники, об уничтожении которых утром 14 декабря отчитывалось Минобороны РФ, пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. 

Первый дрон, который летел в сторону Алабино, был сбит в трех километрах от населенного пункта в 03:30. Через час в том же районе были сбит еще один беспилотник. Кроме того, как сообщает Baza, около 5 утра дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. 

Baza также пишет, что еще одной вероятной целью дронов была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью там был объявлена эвакуация сотрудников. 

Официально мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в районе Наро-Фоминского городского округа сбиты два беспилотника.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное: 

  • За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений; 
  • Российские войска нанесли 17 ракетных ударов и 36 авиационных ударов, а также совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
  • Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей;
  • На купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку российских войск в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области;
  • Украинские войска отразили шесть атак возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области;
  • ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку;
  • На марьинском направлении украинская армия отразила 19 атак российских войск;
  • На мелитопольском направлении украинские войска продолжают наносить российской армии урон в живой силе и технике;
  • За сутки авиация ВСУ нанесла удар по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления российской армии, а также пять районов сосредоточения личного состава и военной техники.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Одесская область после ночной атаки дронов

ДСНС України
ДСНС України

В Одессе в результате падения обломков беспилотников повреждено общежитие

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали 11 человек, в том числе дети. У двух восьмилетних мальчиков и 12-летней девочки диагностировали контузию и закрытые черепно-мозговые травмы. 

По словам Кипера, российские войска также атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Целью атаки дронов были портовая инфраструктура. Пострадали складские помещения.

Над Калужской областью и Подмосковьем сбили девять беспилотников

Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. 

Других подробностей военное ведомство не сообщило. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью силы ПВО отразили атаку двух беспилотников в Наро-Фоминском городском округе. По словам мэра, дроны летели на Москву. 

Разрушения и пострадавших от падения обломков дронов нет, добавил Собянин.  

Российские войска нанесли удар дронами по Одесской области. 11 человек пострадали

В ночь на 14 декабря войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками «Шахед-136/131» и зенитными управляемыми ракетами С-300. По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, шесть ракет были выпущены около полуночи в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Дроны запускались тремя волнами в направлении Одесской области. Средства ПВО уничтожили 41 из 42 беспилотников, атаковавших Украину, заявили в ВСУ.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате обстрелов в Одесской области зафиксировано попадание в хозяйственное сооружение. Также поблизости загорелся легковой автомобиль, еще 11 зданий получили повреждения.

На месте взрыва пострадали 11 человек. Пятеро пострадавших, в том числе три ребенка, были госпитализированы. 

О последствиях ракетных ударов власти Украины пока ничего не сообщали.

Здравствуйте! Начинается 659-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.