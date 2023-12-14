Война Шестьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Более 70 депутатов из разных регионов и городов России обратились к Владимиру Путину с требованием оказать экстренную медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему заключение в исправительной колонии № 2 Владимирской области по статье о «фейках» об армии РФ.

Обращение, которое также адресовано в Генпрокуратуру и Совет по правам человека при президенте РФ, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По словам авторов письма, Горинов, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, сейчас находится «фактически на грани жизни и смерти». В начале декабря его адвокат рассказывал, что у Горинова значительно ухудшилось состояние здоровья и имеются все признаки бронхита в активной стадии, однако руководство колонии отказывает заключенному в лечении.

Депутаты потребовали «срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию» и госпитализировать Горинова в городскую больницу для полноценного обследования и лечения.