«Сегодня день, когда решимость будет либо в Брюсселе, либо в Москве». Зеленский призвал лидеров ЕС «не предавать» народ Украины

Нерешительность лидеров Евросоюза по вопросу начала переговоров с Украиной о вступлении страны в ЕС может стать победой российского президента Владимира Путина. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи на Европейского совета в Брюсселе.

По словам украинского лидера, с начала 2023 года Россия не добилась весомых достижений ни на поле боя, ни на международной арене. Зеленский призвал европейских лидеров также не допустить победы РФ из-за неспособности принять решение на саммите в Брюсселе.

«Сегодня — день, когда решимость будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если „наградой“ за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что накануне саммита с некоторыми лидерами ЕС и «не услышал ни одного контраргумента, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой».

Президент Украины отметил, что страна выполнила все обязательства для вступления в ЕС. Результатом саммита, считает он, должно стать решение о согласии на план начала движения Украины в Евросоюз, который ранее одобрила Еврокомиссия.

В обращении Зеленский напомнил, что во время Евромайдана 2014 года украинцы массово выступили против отказа тогдашнего президента Украины интегрировать страну в Европу. «10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза. Для них это было символом истины, и оно должно оставаться таковым. Я прошу вас сегодня об одном — не предавайте народ и его веру в Европу», — сказал он.

Ожидается, что в рамках саммита лидеры Евросоюза решат вопросы о том, начинать ли переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС до конца года и выделить ли стране макрофинансовую помощь на 50 миллиардов евро из бюджета блока.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ и вскоре получила статус кандидата на вступление. В начале ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Решение должны одобрить все страны — участницы блока.

Против начала переговоров с Украиной выступают власти Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан, которого считают ближайших соратником Владимира Путина в Европе, также говорил, что Украина не победит на поле боя, и призывал Евросоюз изменить стратегию в отношении войны.

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