Книжный магазин в Твери отменил встречу с научной журналисткой Асей Казанцевой. Это вторая отмена за последние три дня

Научная журналистка Ася Казанцева сообщила об отмене своей встречи в Твери, которая должна была пройти 16 декабря в книжном магазине «Абракнигабра».

«Вы будете смеяться, но презентация в Твери тоже отменилась, ну или перенеслась на неопределенный срок. Соответственно, прямо сейчас никаких презентаций не ожидается», — написала Казанцева, пообещав «непременно что-нибудь придумать». «В крайнем случае будем собираться проповедовать о фолиевой кислоте подпольно, пароль „фолиевая“, отзыв „донор метильных групп“, но видимо уже после Нового года. Следите за рекламой», — добавила она.

О переносе встречи с Казанцевой «на неопределенный срок» сообщили и в самом книжном. Причины переноса в сообщении не уточняются. Пост с анонсом встречи в паблике книжного магазина «ВКонтакте» удален.

11 декабря в книжном магазине «Читай-город» отменили презентацию книги Казанцевой «Откуда берутся дети?», запланированную на 13 декабря, объяснив это тем, что «прислушались к откликам» подписчиков.

Сама Казанцева в комментарии Sota предположила, что отмена связана с ее антивоенной позицией и доносами авторов Z-каналов, и добавила, что на магазин она не обижается, потому что «в 2023 году в России всем страшно».

Через день после отмены презентации книги в «Читай-городе» депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал в своем телеграм-канале персональные данные Казанцевой. В одном из сообщений, которые он репостнул, говорилось, что этот пост «для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

После начала российского вторжения в Украину Ася Казанцева открыто выступила против войны. Ее несколько раз задерживали за участие в антивоенных акциях, в последний раз — на девятом месяце беременности.

Читайте также

«Россия никуда не денется. Режим, надо надеяться, денется» Интервью научной журналистки Аси Казанцевой. Недавно полицейские задержали ее на девятом месяце беременности — «как призывника»

Читайте также

«Россия никуда не денется. Режим, надо надеяться, денется» Интервью научной журналистки Аси Казанцевой. Недавно полицейские задержали ее на девятом месяце беременности — «как призывника»