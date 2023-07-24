Задержан одесский военком Евгений Борисов. У него нашли недвижимость в Испании стоимостью более четырех миллионов евро

В Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, у которого нашли недвижимость в Испании стоимостью более четырех миллионов евро, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Борисову 22 июля в незаконном обогащении на 188 миллионов гривен (более 4,5 миллиона евро) и умышленном уклонении от несения службы. Бывший военком пытался скрыться от следствия. «Он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и так далее», — пишет пресс-служба ГБР.

Борисов проходит по трем уголовным статьям, ему грозит до 10 лет лишения свободы. ГБР намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого без возможности внесения залога.

Государственное бюро расследований начало производство в отношении Евгения Борисова по факту злоупотребления полномочиями в мае 2023 года. По версии следствия, он давал указания подчиненным за вознаграждение не мобилизовывать некоторых людей.

Во второй половине июня «Украинская правда» опубликовала расследование, из которого следовало, что после объявления в стране всеобщей мобилизации в феврале 2022 года члены семьи Евгения Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании на более чем четыре миллиона евро. Так, у матери военного в собственности появилась вилла, а у жены — офисное помещение. Кроме того, журналисты обнаружили, что у тещи Борисова в последние годы появился целый автопарк.

Президент Украины Владимир Зеленский лично поручил отстранить Борисова от должности.