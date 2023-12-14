Суд вернул дело сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова в прокуратуру. Ему назначили штраф. Обвинение требует три года колонии

Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова по обвинению в повторной «дискредитации» армии, сообщает телеграм-канал «Мемориала».

Орлову по решению Головинского районного суда Москвы назначили штраф в 150 тысяч рублей. Обвинение требовало для него три года лишения свободы. Прокуратура опротестовала это решение.

Мера пресечения Орлову в виде подписки о невыезде остается в силе, пишет «Мемориал».

Во время апелляции обвинение попросило вернуть дело на досудебную стадию, однако Орлов выступил против этого, напомнив, что при рассмотрении обе стороны долго доказывали свои позиции. «И вот теперь предлагается вернуть дело назад. Очевидно, для того, чтобы доработать и с очень большой вероятностью ужесточить мне наказание», — сказал Орлов (цитата по «Медиазоне»).

Орлов на заседании заявил, что считает обвинение в «дискредитации» неконституционным. «Я не раскаиваюсь. Я не раскаиваюсь в том, что выходил на антивоенные пикеты, что написал статью, за которую меня судят. Вся моя предыдущая жизнь не оставила мне иного выбора», — сказал Орлов.

Олега Орлова судят из-за поста в фейсбуке «Им хотелось фашизма. Они его получили», осуждающего войну России против Украины.

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