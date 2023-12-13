Война Шестьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Все ракеты удалось сбить, но из-за падения обломков пострадали более 50 человек.
- Войска РФ атаковали Одесскую область беспилотниками. Два человека ранены.
- Росавиация объявила, что самолеты в РФ стали ломаться реже. СМИ сообщали о росте количества поломок на фоне санкций.
- Власти допустили открытие аэропорта Краснодара, который не работает с начала войны. Но сначала будет «тестовый полет».
- Владимир Зеленский после визита в США прилетел в Осло.
Специалисты Службы безопасности Украины помогают «Киевстару» возобновить работу сети, сообщает пресс-служба СБУ. По предварительным оценкам ведомства, 13 декабря заработает интернет для домов, после чего специалисты приступят к запуску мобильных связи и интернета.
Цифровой инфраструктуре оператора, утверждает СБУ, были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.
В ведомстве также отметили, что российская хакерская группировка «Солнцепек» взяла на себя ответственность за атаку на «Киевстар». В СБУ заявили, что группировка — подразделение Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).
Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов перестать блокировать выделение пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро, если Евросоюз выделит Венгрии обещанные 30 миллиардов евро.
«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно осуществляться из измененного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся связанными», — сказал Балаж Орбан агентству Bloomberg.
По его словам, Венгрия по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Украине и хотела бы, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год, без внесения поправок в бюджет Евросоюза.
- Евросоюз приостановил выделение средств Венгрии из-за претензий к эффективности работы демократических институтов страны.
- Ранее сообщалось, что власти Евросоюза разработали «план Б» на случай, если Венгрия наложит вето на новый пакет помощи Украине. Источники Reuters говорили, что страны ЕС смогут обойти вето, однако для этого им придется разработать свои пакеты помощи и заключить соответствующие соглашения с Украиной.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которые продлевают возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей до конца 2024 года.
Как сообщает ТАСС, поправки внесли ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников «спецоперации», которые погибли в Украине или получили инвалидность первой группы.
Российская хакерская группировка «Солнцепек» взяла на себя ответственность за кибератаку на крупнейшего в Украине оператора связи «Киевстар». Об этом сообщается в телеграм-канале «Солнцепека».
Хакеры утверждают, что уничтожили 10 тысяч компьютеров, более четырех тысяч серверов и все системы облачного хранения данных и резервного копирования «Киевстар». Они объяснили атаку тем, что оператор «обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины».
12 декабря в работе «Киевстар» произошел серьезный сбой. Следствием неполадок стали инфраструктурные проблемы по всей стране. Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров назвал сбой результатом хакерской атаки со стороны России.
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря, сообщили РИА Новости в администрации региона. Об этом же со ссылкой на источник пишет телеграм-канал Shot.
По данным телеграм-канала, тестовый полет из Внуково в Краснодар будет выполнять самолет авиакомпании «Азимут». Источник Shot утверждает, что фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь «несколько моментов, в том числе тестовый полет».
Аэропорт Краснодара приостановил работу после начала российского вторжения в Украину — 24 февраля 2022 года.
Последствия ракетного удара по Киеву
Как сообщали военные и местные власти, все 10 ракет были сбиты, но обломки упали в нескольких районах города, повредив дома, здание больницы, машины и линии электропередачи. Пострадали 53 человека, среди которых шесть детей.
Владимир Зеленский подтвердил, что приехал в Осло. Украинский лидер сообщил, что примет участие в саммите Украина — Северная Европа.
Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель — безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте.
Кроме того, Зеленский проведет двусторонние переговоры с участниками саммита, встретится с норвежскими политиками и бизнесменами.
Потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка в Донецкой области, где Минобороны РФ ведет с октября активное наступление, составили 13 тысяч человек убитыми или ранеными. Кроме того, российские военные потеряли на этом участке более 220 единиц бронетехники.
Об этом 12 декабря сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки.
Как пишет издание Politico, Белый дом решил раскрыть некоторые данные об успехах ВСУ, чтобы повлиять на Конгресс, который до сих пор не одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.
«Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать удерживать линию фронта и вернуть себе свою территорию», — заявила Уотсон.
Владимир Зеленский прилетел в Осло, сообщает Deutsche Welle. После поездки в США самолет президента Украины приземлился в столице Норвегии, утверждает издание. Официально о визите Зеленского в Осло не сообщалось.
Обновление. На сайте правительства Норвегии сообщается, что Зеленский приедет в Осло 13 декабря и встретится с премьер-министром страны Йонасом Гар Стёре. Среди прочего они обсудят дальнейшую поддержку Украины.
Зеленский, пишет Deutsche Welle, примет участие в саммите лидеров Северных стран, который пройдет в Осло 13 декабря. Главная тема встречи — совместная работа в области обороны и безопасности. В рамках саммита планируется также обсудить дальнейшую поддержку Украины.
В США с конца октября обсуждается предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он встретил противодействие в обеих палатах конгресса, а в среду, 6 декабря, его заблокировали республиканцы в сенате. Двухдневный визит Владимира Зеленского в Вашингтон во многом посвящен именно этой проблеме. Как сложности с законопроектом о помощи Украине связаны с расколом в Республиканской партии? И чем все может закончиться? «Медуза» поговорила об этом с Элизабет Хоффман — научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил утром 13 декабря, что за прошедшие сутки обстрелам из минометов с украинской стороны подверглись пять населенных пунктов: села Сподарюшино в Грайворонском городском округе, села Белянка и Новая Таволжанка, поселок Первомайский и хутор Марьино в Грайворонском городском округе.
Пострадавших и разрушений, по данным Гладкова, нет.
В Белгородском районе в селе Щетиновка, сообщил глава региона, с беспилотника было сброшено пять взрывных устройств — повреждена крыша коровника.
Жителей многоэтажного жилого дома в Днепровском районе Киева, который был поврежден в результате обстрела, временно разместят в «пункте несокрушимости» в соседней школе, сообщают власти города. Детей, которые учатся в этом учебном заведении, перевели на дистанционную форму обучения.
«Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны». Зеленский — о ракетном ударе по Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем телеграм-канале ночной обстрел Киева.
Только вчера мы с президентом [США Джо] Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение.
Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и для Украины. Ибо это спасает жизнь!
А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой.
Ответ на все это будет. Обязательно!
20 пострадавших при обстреле Киева находятся в больницах, сообщили в городской военной администрации. Всего пострадали 53 мирных жителя: 36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро — дети.
У 34 пострадавших резаные раны, еще у восьми — острая реакция на стресс. У остальных — закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины, ожоги и другие травмы.
По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, цель российского обстрела — объект критической инфраструктуры. «Нам известно, куда они бьют», — добавил он.
Войска РФ атаковали Одесскую область беспилотниками. Два человека ранены
Как сообщили глава военной администрации области Олег Кипер и Силы обороны юга Украины, российские военные запустили по Одесской области беспилотники-камикадзе. Утверждается, что силы ПВО сбили все девять дронов.
Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения Одессы. Там произошел пожар. Ранения и ожоги получили два человека. В результате ангар был разрушен, повреждены 11 автомобилей, еще три — сгорели.
В Одесском районе из-за попадания обломков еще одного сбитого дрона частично разрушено здание припортовой инфраструктуры. Пострадавших нет.
В ночь на 13 декабря российские войска запустили по территории Украины 10 беспилотников-камикадзе из района Балаклавы в аннексированном Крыму, сообщало командование Воздушные сил ВСУ. Все 10 дронов, как заявлялось, удалось сбить.
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В результате ракетного удара по Киеву в Днепровском районе 35 частных домов остались без света из-за повреждений линий электропередачи обломками ракет, сообщает военная администрация города. Ожидается, что электроснабжение этих домов возобновят к 14:00 (15:00 мск).
Вчера поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский, который находился в Вашингтоне с визитом, встретился с президентом США Джо Байденом.
По итогам встречи Байден подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Кроме того, президент США заявил, что если конгресс не успеет одобрить дополнительное финансирование, это станет «самым большим рождественским подарком» для Владимира Путина.
Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с лидером США обсудил планы военной кампании на 2024 год, в том числе усиление ПВО, господство Украины в воздухе и удары по российским логистическим цепочкам.
В результате ракетного удара по Киеву пострадали 53 человека
Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Среди пострадавших шестеро детей. 18 человек увезли в больницу.
По предварительной информации, в результате падения обломков сбитых ракет в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, а также коммунальные сооружения и 19 автомобилей.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска нанесли удар по Киеву зенитными управляемыми ракетами С-400 и крылатыми ракетами «Искандер». Воздушные силы ВСУ сообщали, что всего по городу было запущено 10 ракет, их все, как утверждается, сбили.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 06:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 63 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
- Произошло 95 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отбили две атаки россиян в районе Макеевки Луганской области.
- На бахмутском направлении армия Украины отразила пять атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ продолжают наносить противнику урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные отбили 51 атаку в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать противника в районах Новомихайловки Донецкой области, отбили 13 атак.
- На шахтерском направлении войска РФ наступательных действий не вели.
- На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.
- На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить противнику урон в живой силе и технике.
- Авиация Украины нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия ракетного удара по Киеву
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Из-за падения обломков ракет пострадали более 50 человек
Ночью 13 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Воздушные силы ВСУ сообщили, что все 10 ракет, летевших в сторону украинской столицы, сбиты силами ПВО.
Киевская областная администрация заявила, что, по данным на 06:00, в результате падения обломков ракет пострадал 51 человек, в том числе шестеро детей.
В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков произошел пожар в частном доме. В Деснянском районе начался пожар на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Жителей дома эвакуировали.
В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах. Обломки ракет упали на четыре частных жилых дома и проезжую часть. В результате падения обломков ракеты в Днепровском районе также была повреждена водопроводная сеть.
Больше всего пострадавших в Днепровском районе — 45 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 18 человек госпитализировали, в том числе двух детей, остальным оказана помощь на месте. Мэр также рассказал, что обломки одной из ракет упали на территорию больницы — в нескольких корпусах вылетели окна. Пострадал один человек.
Помимо ракетного удара по Киеву российские войска в ночь на 13 декабря атаковали Украины дронами-камикадзе типа «Шахед». В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все десять беспилотников сбиты.