Война Шестьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Специалисты Службы безопасности Украины помогают «Киевстару» возобновить работу сети, сообщает пресс-служба СБУ. По предварительным оценкам ведомства, 13 декабря заработает интернет для домов, после чего специалисты приступят к запуску мобильных связи и интернета.

Цифровой инфраструктуре оператора, утверждает СБУ, были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

В ведомстве также отметили, что российская хакерская группировка «Солнцепек» взяла на себя ответственность за атаку на «Киевстар». В СБУ заявили, что группировка — подразделение Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).