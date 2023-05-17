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Поиск секретных документов Пентагона на платформе Discord превратился в самую популярную онлайн-игру — все больше пользователей, в основном подростков, пытаются выведать военные тайны США в то время, как правительство ищет способы вычистить утекшие документы из интернета, пишет The Wall Street Journal.

В начале апреля, в разгар подготовки к украинскому контрнаступлению на фронте, журналисты обратили внимание на появившиеся в соцсетях в большом количестве документы американской разведки, посвященные в том числе войне в Украине. Вскоре был задержан предполагаемый виновник утечки — 21-летний рядовой разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра. Как выяснилось, он публиковал секретные материалы на популярной у геймеров платформе Discord практически с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Тейшейра создал на Discord закрытый Thug Shaker Central, где под ником OG делился информацией с 20-30 пользователями. Документы долгое время оставались незамеченными, пока некоторые из них не были повторно опубликованы на других более крупных серверах и платформах. Их содержание активно пересказывали американские СМИ. Утечка считается одной из крупнейших за последние годы. Как документы попали к Тейшейре, неясно. Ему грозит длительное тюремное заключение по обвинению в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны.

Подробнее о Джеке Тейшейре

В утечке секретных документов Пентагона подозревают 21-летнего рядового ВВС США. Что о нем известно? Он ходил в школу в камуфляже, носил с собой книги об оружии и пропустил выпускной ради подготовки на военной базе

Подробнее о Джеке Тейшейре

В утечке секретных документов Пентагона подозревают 21-летнего рядового ВВС США. Что о нем известно? Он ходил в школу в камуфляже, носил с собой книги об оружии и пропустил выпускной ради подготовки на военной базе

Точное число документов, попавших в сеть, остается неизвестным. Пользователи стали зачищать свои профили и удалять сообщения после того, как утечка стала достоянием общественности. Но многие документы остаются доступными в сети, пишет WSJ. Прокуратура допускает, что могут появиться и новые, ранее еще не обнародованные документы.

Пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф не стала комментировать возможность появления в сети новых материалов. «Мы все еще изучаем объем и масштаб распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий», — заявила она журналистам.

Как рассказал изданию 19-летний разработчик игр из Латвии Райвис Ужулис, управляющий сервером Deadline: The Game, к его сообществу присоединились около тысячи новых пользователей, когда в нем перепостили документы Пентагона и сервер стал одним из источников утечки. «Наша команда модераторов очень усердно работала над тем, чтобы все конфиденциальные данные не были видны дольше пары секунд, когда у нас был огромный приток новых людей», — сказал он.

Пользователь Sikers, публиковавший секретные файлы на сервере Minecraft Earth Maps, заявил, что изначально считал документы фальшивкой. Когда материалы были преданы огласке, он оставил на сервере сообщение капслоком: «ПРЕКРАТИТЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ СО МНОЙ. Я БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛЮСЬ УТЕЧКАМИ НАТО».

Другие откровенно подшучивали над утечкой. «ФБР, ЦРУ, дайте мне десять тысяч долларов и я начну сотрудничать!» — писал пользователь DoctorSnakes на сервере игры Minecraft. «Я просто хочу, чтобы кто-нибудь объявил меня в розыск. Неважно, если это моя семья, девушка или ФБР», — написал другой юзер.

Некоторые пользователи постили фейки, выдавая их за документы Пентагона, или, наоборот, маскировали материалы из утечки под что-нибудь безобидное — например, делали короткие видеоролики, которые начинались как мультфильмы, а затем переходили к секретным файлам.

«Большинство подростков не понимают, что подобные документы раскрывают будущие планы. Теперь благодаря этим просочившимся документам российская армия, вероятно, подготовилась к контрнаступлению», — заявил WSJ 18-летний пользователь Discord из Польши Хуберт Ожел.

В ФБР оставили без ответа журналистский запрос о тех пользователях, которые поделились и продолжают делиться секретными документами. Кроме Тейшейры никому из пользователей Discord обвинения не предъявляли. Бывший заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что те, кто занимается поиском материалов Пентагона в сети, вряд ли будут привлечены к ответственности, поскольку по закону не обязаны защищать государственную тайну. «Цель правительства заключается в том, чтобы ограничить раскрытие секретной информации, но как только она становится доступной, уже мало что можно сделать, чтобы попытаться сдержать ее распространение», — сказал он.

В руководстве Discord заявили, что сотрудники платформы не просматривают файлы, фотографии и другую информацию, которую ежемесячно загружают более 150 миллионов пользователей, если о ее содержании не сообщают участники или модераторы серверов. «Discord был основан на принципе реальной защиты конфиденциальности пользователей, особенно в том, что подразумевается под частным пространством», — заявил WSJ представитель компании Джон Редгрейв.

При этом сервис использует технологию машинного обучения для упреждающего выявления и удаления контента, нарушающего его правила пользования, в том числе материалы о сексуализированном насилии над детьми, экстремизме и киберпреступности.

У сотрудников Discord нет возможности проверить подлинность правительственных документов, даже если они просматривают подобный контент, отметил Редгрейв. Он добавил, что компания надеется разработать вместе с властями США стратегию по предотвращению утечек секретных данных на платформе.