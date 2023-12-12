Война Шестьсот пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Глава СНБО Украины: надежды на контрнаступление не оправдались. Такой войны, как эта, не было ни в XX, ни в XXI веке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды Киева на контрнаступление не оправдались. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».

«Это не значит, что победа не будет на нашей стороне», — отметил он.

В мае нынешнего года, говоря о контрнаступлении, он заявил, что в ближайшие месяцы у Украины будет «историческая возможность». Размышляя об этих словах сейчас, Данилов сказал: «В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее».

«Надежды были, но они не оправдались. Тот факт, что мы два года защищаем нашу страну, уже большая победа», — заявил он.

Ситуацию на фронте Данилов описал как «очень сложную», и отметил, что старые военные учебники, в том числе натовские, надо «отправить обратно в архивы».

«Такой войны, как та, что сейчас происходит в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке», — заявил он.