Война Шестьсот пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- NYT: США и Украина разрабатывают военную стратегию на 2024 год. Вашингтон предлагает Киеву закрепиться на текущих позициях и наращивать силы.
- ВСУ сообщили о девяти сбитых российских беспилотниках. Минобороны РФ объявило о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У».
- Baza: на журналистку Алсу Курмашеву завели новое дело — о «фейках» про российскую армию.
Опрос: почти 60% украинцев выступают за продолжение войны с Россией даже без помощи от Запада
Киевский международный институт социологии провел опрос об отношении украинцев к продолжению войны. 58% респондентов склоняются к мнению, что в случае существенного сокращения помощи от Запада стоит продолжать боевые действия, «даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок».
«Что касается вопроса стратегии действий в случае существенного сокращения западной помощи, то наблюдаются определенные региональные различия. На западе и в центре Украины больше респондентов (64% и 65% соответственно) выступают за продолжение боевых действий. <…> На юге и востоке Украины мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий: на юге 46%, а на востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий», — пишет «Интерфакс-Украина».
В результате обстрела Купянска погиб местный житель
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела Купянска погиб 73-летний местный житель.
Еще один человек — мужчина 79 лет — получил осколочные ранения, его госпитализировали.
Возбуждение уголовного дела о «фейках» про армию в отношении журналистки Алсу Курмашеву подтверждает «Татар-Информ». По информации агентства, поводом для дела стала книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Одним из редакторов этой книги была Курмашева.
C ноября мировые СМИ обсуждают вероятный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне неудачного контрнаступления украинской армии. В офисе Зеленского, впрочем, отрицают, что конфликт действительно существует, и списывают все на информационную войну со стороны России. На этом фоне падают внутренние рейтинги Зеленского, Рады и правительства. Спецкор «Медузы» Елизавета Антонова разобралась, что на самом деле происходит — и чем все это обернется для Украины.
Социологу Борису Кагарлицкому назначили штраф по делу об оправдании терроризма. Прокуратура требовала для него 5,5 лет колонии
2-й Западный окружной военный суд назначил социологу Борису Кагарлицкому штраф в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Sota.
Первое заседание по делу состоялось 11 декабря, то есть его рассмотрели меньше, чем за день.
Уголовное дело против Кагарлицкого завели из-за видео на ютьюб-канале «Рабкор» от 19 октября 2022 года. В нем рассказывалось о взрыве на Крымском мосту.
Прокуратура требовала для Кагарлицкого пять с половиной лет колонии.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему украинские средств ПВО сбили только девять из 15 дронов, запущенных ночью 12 декабря по Украине. По его словам, это связано в том числе с погодными условиями.
«Но и не все беспилотники достигли желаемых целей… Влияют, конечно, на отражение воздушного нападения погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать», — приводит его слова «РБК-Украина».
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 12 декабря под обстрел попал Центральный район Херсона. По его словам, «прилет» произошел по жилому дому, пострадал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу с ранением брюшной полости.
В Корабельном районе в результате обстрела пострадал 54-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранения грудной клетки и голени.
В детском саду в Хабаровске раздали грамоты с гербом Украины. Заведующая и инструктор по физкультуре подали заявления об увольнении
В Хабаровске в детском саду № 137 участникам соревнований раздали грамоты с государственной символикой Украины — гербом и флагом.
В управлении образования города 11 декабря сообщили РИА Новости, что причиной «недопустимой ситуации» стала ошибка инструктора по физкультуре, которая «скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования».
12 декабря мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил, что заведующая детским садом № 137 и инструктор по физкультуре, «понимая свою ответственность за инцидент», написали заявления об увольнении. Кравчук сообщил, что приносит извинения воспитанникам детского сада и их родителям.
В Одесской области в результате атаки дронов пострадало спортивное учреждение
Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщает, что в Одесской области в результате ночной атаки российских дронов повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения.
Других подробностей в ВСУ не приводят.
Baza: на журналистку Алсу Курмашеву завели новое дело — о «фейках» про российскую армию
Телеграм-канал Baza утверждает, что против арестованной журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой возбудили новое уголовное дело — по статье о «фейках» про российскую армию.
По версии следствия, в книге «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», редактором которой была Курмашева, распространяются «фейки» про армию РФ.
Официального подтверждения этой информации нет.
- В октябре суд в Казани отправил Курмашеву под стражу. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей «иноагента». Согласно части 3 статьи 330.1 УК РФ, журналистка, которая, как считает следствие, собирала сведения в области военно-технической деятельности РФ, должна была добровольно зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», чего она не сделала.
- Алсу Курмашева — гражданка США и России. 20 мая 2023 года она по семейным обстоятельствам приехала в Россию из Праги, где живет с мужем и детьми. 2 июня она собиралась уехать из РФ, но ее задержали в аэропорту. У нее изъяли российский и американский паспорта, а также оштрафовали, поскольку она не уведомила российские власти о наличии второго гражданства.
За прошедшие сутки российские войска совершили 125 обстрелов Херсонской области, сообщили глава местной администрации Александр Прокудин. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Задержка принятия конгрессом США нового пакета помощи Украине может вдохновлять только президента России Владимира Путина. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.
«Если кого-то и могут вдохновлять нерешенные вопросы на Капитолийском холме, то только Путина и его больную свиту. Они видят, что мечты становятся реальностью, когда видят задержки и скандалы. Они видят, как падает свобода, когда уменьшается поддержка борцов за свободу. Такие, как Путин, не должны даже надеяться, что одолеют свободу», — сказал Зеленский.
Глава СНБО Украины: надежды на контрнаступление не оправдались. Такой войны, как эта, не было ни в XX, ни в XXI веке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды Киева на контрнаступление не оправдались. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».
«Это не значит, что победа не будет на нашей стороне», — отметил он.
В мае нынешнего года, говоря о контрнаступлении, он заявил, что в ближайшие месяцы у Украины будет «историческая возможность». Размышляя об этих словах сейчас, Данилов сказал: «В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее».
«Надежды были, но они не оправдались. Тот факт, что мы два года защищаем нашу страну, уже большая победа», — заявил он.
Ситуацию на фронте Данилов описал как «очень сложную», и отметил, что старые военные учебники, в том числе натовские, надо «отправить обратно в архивы».
«Такой войны, как та, что сейчас происходит в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке», — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон встретился с руководителями оборонных компаний США и предложил создать оборонный хаб в Европе, передает «Украинская правда». По мнению Зеленского, такой хаб должен размещаться на территории Украины, у которой есть много практического опыта, приобретенного из-за войны.
Он отметил, что для реализации этой идеи Украина готова очень быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры и делать заказы.
NYT: США и Украина разрабатывают военную стратегию на 2024 год. Вашингтон предлагает Киеву закрепиться на текущих позициях и наращивать силы
Американское и украинское военные командования ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой могла бы придерживаться Украина в начале 2024 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Украины.
По данным газеты, США настаивают на стратегии, которая предполагает, что Украина уделит основное внимание обороне и удержанию текущих позиций, а также будет наращивать силы и запасы оружия в течение года. Такая стратегия, считают США, обеспечит Украине возможность отразить любое новое наступление России. Цель стратегии — создать достаточно убедительную угрозу и вынудить Россию рассматривать возможность мирных переговоров в конце 2024-го или в 2025 году.
Представители Украины, в свою очередь, пишет газета, хотят перейти в наступление либо на земле, либо с помощью дальних ударов, «надеясь привлечь внимание всего мира». В частности, в Киеве изучают стратегию, основанную на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью. Украинцы ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью атак на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные пути, по которым перевозят боеприпасы, а также символических побед, отмечает The New York Times.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли 10 ракетных ударов и 18 авиационных ударов, а также совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
- На купянском направлении украинские военные отбили четыре атаки армии РФ в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области;
- ВСУ отразили 14 атак российских войск в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области;
- Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута;
- Украинские войска продолжают сдерживать российскую армию, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку;
- На марьинском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
- На мелитопольском направлении украинская армия продолжает наносить российским войска урон в живой силе и технике;
- За сутки авиация Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения украинских ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава и техники российской армии, двум складам боеприпасов, одну пункту управления и одну артиллерийскому средству.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ВСУ заявили, что сбили 9 из 15 дронов
Ночью 12 декабря российские войска запустили по Украине 15 беспилотников типа «Шахед». Воздушные силы ВСУ сообщают, что девять дронов были сбиты.
О последствиях атаки шести дронов, которые не были сбиты, в ВСУ не сообщили.
Кроме того, вечером 11 декабря, как говорится в сообщении ВСУ, зенитные ракетные подразделения воздушного командования «Восток» уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.
Над Белгородской областью сбили ракету
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 12 декабря на Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила «одну воздушную цель» над селом Бессоновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны России уточняет, что украинские войска запустили тактическую ракету «Точка-У». Ведомство утверждает, что ракета уничтожена над территорией Белгородской области.
Здравствуйте! Начинается 657-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.