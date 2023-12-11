Война Шестьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- FT: оптимистичные заявления Зеленского о ситуации на фронте создают раскол между его офисом и военными.
- Вступил в силу закон, обязывающий россиян (в том числе призывников) сдавать загранпаспорт при запрете на выезд из страны.
- ФСБ объявила, что за год задержала в Крыму 18 «агентов и пособников» украинских спецслужб.
- Зеленский встретится с Байденом в Белом доме. Президенты обсудят помощь США Украине.
- За ночь над Украиной сбили 18 беспилотников и восемь ракет, заявили в ВСУ.
- Российские войска нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами. Четыре человека пострадали.
Российский ЦИК решил проводить выборы президента РФ на «новых территориях» — в аннексированных регионах Украины
Ежедневные обращения президента Украины Владимира Зеленского, в которых он рассказывает об успехах украинской армии, создает раскол между администрацией главы государства и военным руководством страны на фоне ослабления поддержки Запада и отсутствия достижений на фронте.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей армии, бывших сотрудников офиса президента и экспертов по коммуникационным стратегиям.
Военные утверждают, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте «больше не является оправданным» и «не мотивирует» украинцев и западных партнеров страны.
Но, как утверждает FT, Зеленский видит в оптимистичных посланиях единственный способ успокоить сомневающихся партнеров Украины на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который остается важным источником налоговых поступлений.
Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о моратории до 2026 года на принудительное взыскание долгов с госпредприятий на аннексированных Россией территориях Украины.
Речь, сообщает ТАСС, идет о долгах, возникших «до момента принятия в состав РФ».
Среди авторов инициативы главы комитетов обеих палат по законодательству и госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников.
Предполагается, что мораторий будет действовать до 1 января 2026 года.
Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на посту ведущего шоу «Лучше всех», которое выходит на Первом канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Максим Галкин уехал из страны и последовательно высказывается против войны. В сентябре 2022 года в Кремле заявили, что Галкин делал «очень плохие заявления» и «ему явно с нами не по пути». Вскоре после этого Галкина объявили «иностранным агентом». В поддержку артиста выступила его жена, певица Алла Пугачева.
Центральная избирательная комиссия России провела консультации с Минобороны РФ и ФСБ по вопросу проведения президентских выборов на территориях Украины, аннексированных Россией. В обсуждении также принимали участие представители «руководства новых регионов».
Как заявили в ЦИК, военное ведомство, спецслужба и «власти» аннексированных регионов считают возможным проведение выборов президента в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в захваченных войсками РФ частях Херсонской и Запорожской областей. На этих территориях введено военное положение.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые после начала полномасштабной войны проведет встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом Кулеба рассказал журналистам перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Думаю, этот факт говорит сам за себя: мы продолжаем говорить с Венгрией. Как я уже отметил, Украина изменила свое законодательство по образованию и использованию языков нацменьшинств так, как этого хотела Венгрия. И к этому факту надо проявить уважение», — отметил Кулеба.
Отвечая на вопрос журналистов, почему в Киеве уверены, что проведенные реформы достаточны, чтобы удовлетворить запросы Венгрии, глава МИД Украины сказал: «Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат».
- Венгрия часто блокирует финансовую помощь ЕС Украине, а также грозит заблокировать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 11 областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, в том числе минометов, танков и артиллерии, были атакованы 113 населенных пунктов и 63 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Главы МИД Евросоюза на встрече 11 декабря обсудят увеличение поддержки и возможные гарантии безопасности для Украины, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
«Что касается Украины, мы презентуем совершенные обязательства по безопасности, которые будут представлены на саммите Евросовета позже на этой неделе, после того как генеральный секретарь по безопасности и обороне, мой заместитель Шарль Фриз ездил в Киев на консультации с украинской стороной. Мы собираемся обсудить, как дальше двигаться с этими предложениями, и увеличить нашу поддержку», — отметил Боррель (цитата по «Европейской правде»).
Боррель также заявил, что речь будет идти об увеличении возможностей Европейского фонда мира и координации двусторонних соглашений стран-членов с Украиной и помощи на уровне всего ЕС.
- В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Они, в частности, пообещали, что будут работать с Украиной над «конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности», призванными создать силы, способные «защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем».
Выставка разбитой военной техники на Михайловской площади. Киев
В результате ночного обстрела Киева без электроэнергии остались 120 потребителей, сообщает Минэнерго Украины. Продолжается осмотр поврежденных объектов.
В ночь на 11 декабря войска РФ нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В ВСУ заявили, что все восемь ракет были сбиты. По данным властей города, обломки упали в Дарницком районе города. Пострадали четыре человека.
За минувшие сутки один из многоэтажных домов в Херсоне дважды попал под российские обстрелы, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. По его словам, также в результате обстрела в городе пострадало образовательное заведение.
Украинские СМИ и телеграм-каналы распространили видео и фотографии, как утверждается, с места убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы. Материалы, как заявляется, полученные от источника в СБУ, среди прочих опубликовало «РБК Украина».
На одной из фотографий человек в капюшоне лежит на снегу лицом вниз. Неясно, жив он или мертв. Рядом на снегу видны капли, предположительно крови. На видео, как утверждается, запечатлен наблюдательный пункт, с которого следили за Кивой.
6 декабря стало известно, что 46-летнего бывшего депутата Верховной Рады Украины Илью Киву нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ утверждают, что его убили в результате спецоперации СБУ.
Владимир Зеленский в обращении по итогам 655-го дня войны рассказал о своем визите в Аргентину во время церемонии инаугурации Хавьера Милея, избранного президентом страны. Среди прочего, президент Украины прокомментировал свою встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах», — рассказал Зеленский. Подробности разговора он не сообщил.
- Виктора Орбана считают ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина в Европе. Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что Украине «не победить на поле боя» и что она не готова к вступлению в Евросоюз.
В России начали действовать новые правила, обязывающие граждан, которым запрещен выезд из страны, сдавать загранпаспорта
Предполагается, что паспорт надо в течение пяти рабочих дней «передать на хранение» в органы власти, которые его выдали (МВД или МИД), либо в государственные организации, которые ограничили своему сотруднику выезд за границу.
В соответствующем постановлении правительства прописана и процедура сдачи загранпаспорта в диппредставительство или консульское учреждение за рубежом. Оттуда его диппочтой должны будут переправить в Россию «на хранение», в зависимости от того, кто выдал документ, в МИД или МВД.
В случае снятия ограничения на выезд за паспортом нужно будет обращаться в выдавшую документ организацию, либо туда, куда он был «передан на хранение». В последнем случае паспорт должны направить для вручения «по месту обращения» в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления (без учета времени доставки дипломатической почты).
Призывникам, сдавшим свои загранпаспорта, для получения их будет необходимо предъявить воинский билет с отметкой о завершении прохождения воинской службы по призыву или альтернативной гражданской службы.
- Поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», обязывающие призванных на военную или альтернативную гражданскую службу сдавать загранпаспорта, были подписаны президентом РФ 13 июня 2023 года. Закон вступил в силу 11 декабря — через 180 дней после официального опубликования.
Обломки сбитых ночью беспилотников повредили склады агропредприятий и сельскохозяйственную технику в Куцурубской и Снигиревской общинах, а также частные дома в Очаковской громаде Николаевской области. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Пожары в поврежденных зданиях быстро потушили. Информации о пострадавших не поступало, заявили военные. Они также опубликовали фотографии последствий падения обломков.
Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в ночь на 11 декабря на территории региона были сбиты 13 беспилотников, а 10 декабря обломки еще нескольких дронов повредили склады и частный дом.
В ночь на 11 декабря российские войска запустили по территории Украины 18 беспилотников типа «Шахед-136/131». Все дроны были сбиты, заявляли в ВСУ. Помимо 13 сбитых беспилотников в Николаевской области, два дрона уничтожили в Одесской области, еще три — в Херсонской.
Криптобиржа Binance с 31 января 2024 года прекратит поддержку российского рубля на платформе Binance P2P и не будет ставить его в торговые пары. Об этом говорится в сообщении компании.
Пользователи смогут проводить операции с рублем на платформе CommEX. Туда, как сообщала ранее криптобиржа, можно перевести рублевые активы.
«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента „Конвертация“ или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — говорится в сообщении.
В конце сентября Binance объявила, что уходит из России и продает российский бизнес компании CommEX. В Binance заявили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года.
ФСБ отчиталась о раскрытии украинской агентурной сети, действовавшей в аннексированном РФ Крыму, сообщает «Интерфакс». По версии ведомства, «глубоко законспирированная» агентурная сеть была создана под контролем западных кураторов.
Как утверждает ФСБ, агенты украинских спецслужб готовили теракты и диверсии на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, а также покушения на чиновников и военных. Среди предполагаемых «объектов покушений» российская спецслужба назвала главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова.
Ведомство утверждает, что за 2023 год предотвратило 14 терактов в Крыму, за подготовку которых уже осуждены 10 человек. Еще 18 «агентов и пособников украинских спецслужб», причастных к пяти диверсиям, задержаны.
Также, заявили в ФСБ, участники сети готовили покушения на представителей администрации аннексированной Запорожской области и российских военнослужащих. Возбуждено более 30 уголовных дел о терроризме.
За ноябрь в России произошло 73 облавы на призывников — такую статистику в начале декабря опубликовала организация «Идите лесом». Чаще всего повестки пытались вручать в вузах, общежитиях, метро, кафе, барах, ночных клубах, мечетях, иногда даже в компьютерных клубах. При этом число облав растет со второй половины октября. Столкнуться с попытками призыва «одним днем» может каждый россиянин призывного возраста. «Медуза» подготовила инструкцию о том, как обезопасить себя и что делать, если вас остановили на улице или уже доставили в военкомат.
Зеленский встретится с Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран, объявила пресс-служба Белого дома, обсудят американскую помощь Украине.
Предстоящая встреча Байдена и Зеленского, сообщила пресс-служба Белого дома, должна «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, когда он защищает себя от жестокого вторжения России».
В рамках визита в США Зеленский, как ожидается, выступит на встрече членов сената, а также встретится со спикером нижней палаты конгресса США.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное по состоянию на 6:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 98 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Тернов и Веселого Донецкой области, а также Макеевки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 13 атак в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
- На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян, не оставляющих попыток окружить Авдеевку. ВСУ отразили 49 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские военные отбили несколько атак юго-восточнее Угледара Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили три атаки в районе Работино Запорожской области.
- На мелитопольском направлении армия Украины продолжает наносить войскам РФ урон в живой силе и технике.
- На херсонском направлении ВСУ удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу.
- Подразделения ракетных войск Украины поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один склад боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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За ночь над Украиной сбили 18 беспилотников и восемь ракет, заявили в ВСУ
В ночь на 11 декабря российские войска запустили по территории Украины 18 беспилотников типа «Шахед-136/131» с аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Все дроны удалось сбить, большую часть — в Николаевской области, заявили украинские военные. О последствиях атаки не сообщается.
Около 4 утра армия России нанесла удар восемью баллистическими ракетами по Киевской области. Ракеты, считают украинские военные, были запущены с территории Брянской области. Все восемь ракет удалось сбить средствами ПВО.