Война Шестьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Ежедневные обращения президента Украины Владимира Зеленского, в которых он рассказывает об успехах украинской армии, создает раскол между администрацией главы государства и военным руководством страны на фоне ослабления поддержки Запада и отсутствия достижений на фронте.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей армии, бывших сотрудников офиса президента и экспертов по коммуникационным стратегиям.

Военные утверждают, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте «больше не является оправданным» и «не мотивирует» украинцев и западных партнеров страны.

Но, как утверждает FT, Зеленский видит в оптимистичных посланиях единственный способ успокоить сомневающихся партнеров Украины на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который остается важным источником налоговых поступлений.