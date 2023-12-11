FT: оптимистичные заявления Зеленского о ситуации на фронте создают раскол между его офисом и военными

Ежедневные обращения президента Украины Владимира Зеленского, в которых он рассказывает об успехах украинской армии, создает раскол между администрацией главы государства и военным руководством страны на фоне ослабления поддержки Запада и отсутствия достижений на фронте. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей армии, бывших сотрудников офиса президента и экспертов по коммуникационным стратегиям.

Собеседники FT напоминают, что послания Зеленского всегда звучат с посылом «Мы движемся вперед». Эта стратегия применяется на всех государственных уровнях — от министерств и местных администраций до военного командования. Она включает в себя «строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары», отмечает издание.

Военные утверждают, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте «больше не является оправданным» и «не мотивирует» украинцев и западных партнеров страны.

Но, как утверждает FT, Зеленский видит в оптимистичных посланиях единственный способ успокоить сомневающихся партнеров Украины на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который остается важным источником налоговых поступлений.

Издание напоминает, что разногласия между военными и офисом президента стали «очевидными» в ноябре, когда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что война «зашла в тупик». По словам одного из украинских чиновников, откровенность главкома «удивила» украинцев и некоторых западных лидеров, которые звонили в Киев и спрашивали, что это значит и действительно ли переговоры теперь считаются приоритетом для Украины.

Советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь считает, что стратегия оптимизма изначально сработала, помогая украинцам поверить в себя и свою способность противостоять российскому вторжению. Но теперь, по ее мнению, это создало запутанную ситуацию, в которой «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел».

В начале ноября в журнале The Economist вышло интервью с Залужным, в котором он, в частности, заявил, что война «зашла в тупик». По словам замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы, интервью главкома вызвало «панические настроения» у международных партнеров. Сам Зеленский после слова Залужного заявил, что не считает ситуацию на фронте «патовой».

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