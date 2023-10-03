Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяли ее российскому подразделению «Балтике» производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды.

Как говорится в пресс-релизе компании, это решение является ответом на июльский указ президента РФ о временной передаче «Балтики» под управление российским властям.

При этом Carlsberg устанавливает ограниченный период до 1 апреля 2024 года, в течение которого «Балтика» сможет израсходовать уже имеющиеся запасы и материалы.

«Мы пришли к выводу, что в настоящее время не видим путей решения переговорного процесса по уходу из России. Мы отказываемся заключать сделку на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России. Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций», — отмечает руководство Carlsberg.

Компания Carlsberg Group заявила о намерении покинуть российский рынок в марте 2022 года — на фоне российского вторжения в Украину. В конце июня 2023 года Carlsberg подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании «Балтика». Однако 16 июля президент РФ подписал указ о фактической национализации доли датской компании в «Балтике». Она была передана «во временное управление Росимуществу».

Концерну Carlsberg, помимо пивоваренной компании «Балтика», принадлежат такие бренды как Tuborg, Holsten, Kronenburg и другие.

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