Carlsberg продаст «Балтику»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании «Балтика», сообщает пресс-служба Carlsberg Group.

«Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то, что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России», — говорится в заявлении Carlsberg Group.

Сделка ожидает одобрения со стороны регулирующих органов России. Когда она будет завершена, в Carlsberg не уточнили.

Пресс-служба «Балтики» пишет, что компания продолжит свою деятельность в текущем режиме до завершения сделки.

После начала полномасштабной войны в Украине многие международные компании приняли решение о сокращении или приостановке своей деятельности на территории в России. Некоторые компании покинули российской рынок. В конце марта 2022 года о своем уходе объявил пивоваренный концерн Heineken. Вслед за ним аналогичное решение приняла и Carlsberg Group, которой принадлежат такие бренды как Tuborg, Holsten, Kronenburg, 1664 и другие.

В марте российские власти узаконили параллельный импорт — ввоз отдельных товаров без разрешения правообладателя. В ноябре Минпромторг РФ включил в перечень товаров параллельного импорта алкогольные напитки.

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