Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта

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Минпромторг РФ включил в перечень товаров, которые могут быть ввезены в Россию в рамках , алкогольные напитки.

В перечень внесены, в частности, виски Jack Danielʼs, Jim Beam, White Horse, Bushmills, текила Sauza, ликеры Jagermeister, Kahlua и Malibu. Некоторых брендов, которые министерство предлагало внести в перечень, в списке не оказалось — в том числе шампанского Veuve Clicquot и рома Captain Morgan, Havana Club.

Минпромторг внес и другие изменения в перечень. В частности, в разделе «Игрушки, игры и спортивный инвентарь» появились десятки брендов, в том числе Adidas, FC Barcelona, Real Madrid, Ferrari, Mercedes, Disney, Marvel и DC Comics.

С просьбой разрешить параллельный импорт иностранного алкоголя к правительству в августе обратилась Ассоциация компаний розничной торговли. В организации объяснили, что ассортимент основных дистрибьюторов алкоголя активно сокращается, а новых поставок нет.

После российского вторжения в Украину западные страны ограничили ввоз в Россию алкогольных напитков, а ряд производителей и дистрибьюторов ушел с российского рынка. 11 ноября появилась информация, что производитель ликера Jagermeister приостановил поставки в Россию. Но российский дистрибьютор Jägermeister заявил, что не прекращал сотрудничество с производителем, а лишь столкнулся с временными перебоями в поставках.

Как работает параллельный импорт?

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?

Как работает параллельный импорт?

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?