Компания Carlsberg решила полностью уйти из России. Через несколько часов после Heineken

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Пивоваренный концерн Carlsberg продаст активы в РФ и покинет российский рынок. Об этом говорится в сообщении компании.

В Carlsberg сообщили, что «глубоко сожалеют» о последствиях такого решения для 8400 российских сотрудников и подчеркнули, что до завершения продажи активов будут продолжать деятельность и продолжать выплачивать им зарплату.

Прибыль самой компании от работы в России в Carlsberg обещали передать благотворительным организациям.

Концерну Carlsberg принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Производителю также принадлежат такие бренды как Tuborg, Holsten и Kronenburg. В пресс-службе «Балтики» сообщили, что компания продолжит работу.

Утром 28 марта о прекращении деятельности в РФ заявила компания Heineken. Бизнес Heineken в России будет передан новому владельцу — до тех пор все семь заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу.

Еще одна крупнейшая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev продолжает работу на российском рынке. 28 марта компания решила прекратить выпуск в РФ своего флагманского бренда Bud.

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