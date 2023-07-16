Путин подписал указ о передаче под управление государства «Балтики» и Danone

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone передаются «во временное управление Росимуществу».

Документ, подписанный 16 июля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом фактически национализируются доли датской компании Carlsberg в «Балтике» и французской Danone в одноименном пищевом концерне.

Указ, который позволяет российским властям брать во «временное управление» активы иностранных компаний в России, был подписан Путиным 25 апреля 2023 года. Первыми по такой схеме государство забрало российские активы финского концерна Fortum, который был крупнейшим иностранным инвестором на российском рынке электроэнергетики.

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