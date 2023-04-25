Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий «передачу во временное управление» активов юридических и физических лиц из «недружественных стран» в случае изъятия российских активов за рубежом.

Указ, носящий название «О временном управлении некоторым имуществом», Указ переводит под временное управление Росимущества акции немецкой энергетической компании Uniper SE и Fortum Russia B.V. — совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские власти ввели ряд ограничений для иностранных компаний и бизнесменов из «недружественных стран», в список которых включены все государства, поддержавшие санкции в отношении России. Так, в частности, продажа компаниями из «недружественных стран» активов в России требует согласования правительственной комиссией. Условием согласования сделок является скидка — не менее 50% от рыночной стоимости активов, рассрочка оплаты или перечисление 10% от суммы сделки в бюджет РФ.

Послушайте подкаст «Медузы»

Все эпизоды Россия официально считает «недружественными» 49 стран. Зачем Путин открыто составляет списки врагов? 00:00 11:56