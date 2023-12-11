Российские войска нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами. Все восемь ракет, по данным украинских военных, удалось сбить

Войска РФ в ночь на 11 декабря ударили по территории Украины баллистическими ракетами и дронами-камикадзе, сообщило командования Воздушных сил ВСУ.

Баллистических ракеты, считают украинские военные, были запущены по Киеву с территории Брянской области. Все восемь ракет удалось сбить средствами ПВО.

Однако падение обломков привело к разрушениям на земле и пожарам, которые удалось оперативно устранить, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Дарницком районе, добавил он, пострадали четыре человека, врачи оказали им необходимую помощь на месте.

Также, по данным командования Воздушных сил ВСУ, были успешно сбиты и все 18 дронов-камикадзе, запущенных российскими войсками. Беспилотники, сообщили украинские военные, были в основном уничтожены над Николаевской областью.

Войска РФ почти каждый день атакуют украинскую территорию дронами-камикадзе и ракетами разных типов.

Минобороны Великобритании 10 декабря в обзоре войны предположило, что войска РФ начали новую кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины.