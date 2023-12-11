Российские клиники на фоне санкций не получили вовремя оборудование для онкодиспансеров на 1,5 миллиарда рублей

Американская компания Varian, у которой для российских онкологических диспансеров закупаются используемые в лучевой терапии линейные ускорители Truebeam, не смогла вовремя поставить оборудование, пишет «Коммерсант».

Из реестра госзакупок следует, что не выполнены пять контрактов с Varian, заключенных в апреле—мае 2022 года, а также единственный контракт, подписанный в 2023 году. В целом по всем договорам, заключенным с конца 2021 года, в РФ ввезено всего два ускорителя Truebeam, следует из информации с сайта госзакупок.

В российских компаниях «Ньюмедтех» и «Ренталити», поставляющих в страну оборудование Varian, сообщили «Коммерсанту», что в 2022 году производитель на глобальном уровне столкнулся с проблемой доступности полупроводников для своей продукции и сбои с поставками ускорителей наблюдались по всему миру.

В конце весны 2023 года проблему с полупроводниками решили, но линейные ускорители попали в ограничительный перечень США и теперь для их ввоза в РФ требуется экспортная лицензия, оформление которой занимает не менее трех месяцев, заявили в компаниях-поставщиках. В «Ренталити» также обратили внимание и на трудности из-за нарушения логистических цепочек.

При этом поставщики уверяют, что ускорители все-таки доставили в Россию и начали монтировать в медицинских организациях, но в реестре госзакупок эта информация пока не отражена.

Помимо Varian в РФ поставляются ускорители шведско-британской компании Elekta. Также в апреле 2023 года в РФ был зарегистрирован первый китайский ускоритель от Shinva Medical Instrument, планируется, что до конца года его получит Крымский республиканский онкодиспансер.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в комментарии ТАСС заявил, что ситуация с закупками оборудования для российских медицинских организаций не вызывает опасений.

«По всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются», — сказал он, добавив, что на российском рынке «появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе для лучевой терапии, среди которых и российские компании».

Санкции, которые ввели в отношении России из-за вторжения в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны, не распространяются на медицинское оборудование и лекарства.

Читайте также

Война медленно разрушает российский рынок лекарств. Давят санкции, дефицит сырья и крах клинических исследований

Читайте также

Война медленно разрушает российский рынок лекарств. Давят санкции, дефицит сырья и крах клинических исследований