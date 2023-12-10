Война Шестьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов в июле 2022 года стал первым осужденным по статье о «фейках» о российской армии, появившейся в УК вскоре после российского вторжения в Украину. Уголовное дело завели из-за того, что Горинов во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

Муниципального депутата приговорили к семи годам лишения свободы и отправили в колонию во Владимирской области. Позднее на Горинова завели дело об «оправдании терроризма» из-за его разговоров о войне с другими заключенными.

8 декабря 2023 гола адвокат Горинова сообщил, что у его подзащитного, имеющего хроническое заболевание легких, значительно ухудшилось состояние здоровья в колонии. «Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — писали в группе поддержки заключенного. Сам Горинов рассказал, что «у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать». По словам адвоката, Горинов обращался за медицинской помощью к руководству колонии, но получил отказ.

Российские врачи опубликовали открытое письмо президенту РФ с требованием оказать Горинову необходимую медицинскую помощь. Под открытым письмом, по состоянию на 10:00 мск 10 декабря, поставили подписи почти 100 российских врачей различных специальностей.