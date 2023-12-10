Война Шестьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Десятки врачей потребовали от Путина оказать медицинскую помощь Алексею Горинову — первому осужденному по статье о «фейках» о российской армии.
- В Армении российская военная полиция задержала россиянина, который отказался воевать. Правозащитники считают произошедшее атакой на правовую систему Армении.
Послушайте наш подкаст
Сотрудники российской военной полиции задержали в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова и доставили его на территорию российской военной базы в городе Гюмри.
Сетраков, сообщили правозащитники, был контрактником в России, но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Армению.
Правозащитники указывают, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении даже граждан РФ — это могут делать лишь правоохранительные органы самой Армении. Действия российской военной полиции они расценивают как «атаку на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство».
Глава Херсонской области Роман Мрочко сообщил, что за прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли территорию региона.
Повреждения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приднепровском и Зимовнике, написал Мрочко в своем телеграм-канале. В Херсонском районе из-за обстрелов ранения разной степени тяжести получили три человека.
Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов в июле 2022 года стал первым осужденным по статье о «фейках» о российской армии, появившейся в УК вскоре после российского вторжения в Украину. Уголовное дело завели из-за того, что Горинов во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».
Муниципального депутата приговорили к семи годам лишения свободы и отправили в колонию во Владимирской области. Позднее на Горинова завели дело об «оправдании терроризма» из-за его разговоров о войне с другими заключенными.
8 декабря 2023 гола адвокат Горинова сообщил, что у его подзащитного, имеющего хроническое заболевание легких, значительно ухудшилось состояние здоровья в колонии. «Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — писали в группе поддержки заключенного. Сам Горинов рассказал, что «у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать». По словам адвоката, Горинов обращался за медицинской помощью к руководству колонии, но получил отказ.
Российские врачи опубликовали открытое письмо президенту РФ с требованием оказать Горинову необходимую медицинскую помощь. Под открытым письмом, по состоянию на 10:00 мск 10 декабря, поставили подписи почти 100 российских врачей различных специальностей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
- На купянском направлении российские войска пытались атаковать в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Все семь атак были отбиты.
- На лиманском направлении ВСУ отразили попытку нападения в районе Серебрянского лесничества Луганской области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили 14 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- ВСУ продолжают попытки наступления южнее Бахмута Донецкой области.
- Российские войска по-прежнему пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, ВСУ держат оборону.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области — отражены восемь атак.
- На шахтерском направлении украинские военные отбили 2 атаки российских войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
- На запорожском направлениях подразделения ВСУ отбили три атаки противника в районах Новопокровки и западнее Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские силы удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.
Днепропетровская областная военная администрация уточнила, что обломки ракеты, сбитой вчера над Кривым Рогом, упали на территорию одного из предприятий. Повреждены помещение и два грузовика, люди не пострадали.
Вечером 9 декабря глава Днепропетровской области Сергей Лысак писал в своем телеграм-канале о сбитой в Криворожском районе ракете, но не раскрывал никаких подробностей.
Днепропетровская областная военная администрация также сообщила, что российские войска в ночь на 10 декабря обстреляли из артиллерии Никополь. Последствия обстрела уточняются, но известно, что люди не пострадали.
Карта боев от «Медузы»
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.