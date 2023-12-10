Глава Сухопутных войск ВСУ: российская армия пытается наступать по всему фронту

Российские войска не прекращают попыток наступления по всей линии фронта в Украине, оперативная ситуация на востоке страны остается сложной. Об этом заявил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Он также возглавляет оперативно-тактическую группировку войск «Хортица», которая ответственна за весь восточный участок фронта (харьковское, изюмское, лиманское, лисичанское, кураховское, купянское, бахмутское, авдеевское и угледарское направления).

«Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий. Совместно приняли необходимые решения и меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов», — написал Сырский 10 декабря в своем телеграм-канале, опубликовав фото встречи с представителями командования.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошли 60 боевых столкновений. Украинские военные сообщили об успешном отражении российских атак на купянском, лиманском, бахмутском, шахтерском направлениях. Также ВСУ пытаются наступать южнее Бахмута, держат оборону Авдеевки и сдерживают противника в районе Марьинки, говорилось в сводке Генштаба ВСУ.

Минобороны РФ заявило 10 декабря об отражении атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях.

Что происходит на линии фронта

Российские войска перехватили у ВСУ инициативу — и усиливают натиск по всей линии фронта. Даже на тех участках, где летом и осенью наступала украинская армия Карта боев на 7 декабря

Что происходит на линии фронта

Российские войска перехватили у ВСУ инициативу — и усиливают натиск по всей линии фронта. Даже на тех участках, где летом и осенью наступала украинская армия Карта боев на 7 декабря