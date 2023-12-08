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Путина попросили пойти на выборы — и он не стал возражать
У него «были разные мысли», но ведь он «нужен России»
1 минута
13:53, 8 декабря 2023
Владимир Путин
объявил
об участии в выборах президента РФ, назначенных на март 2024 года. С просьбой баллотироваться к Путину после церемонии награждения Героев России в Кремле обратился участник «спецоперации», спикер парламента самопровозглашенной ДНР Артем Жога. «Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — ответил Путин. К просьбе Жоги присоединились и другие участники церемонии. Путин выдвигается в президенты на пятый срок.
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