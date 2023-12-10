В Армении российская военная полиция задержала россиянина, который отказался воевать. Правозащитники потребовали вернуть его «под правовую защиту Армении»

Сотрудники российской военной полиции задержали в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова и доставили его на территорию российской военной базы в городе Гюмри. Как сообщила правозащитная организация «Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор», в России в отношении Сетракова возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части.

Глава организации Артур Сакунц в беседе с армянской службе «Радио Свобода» рассказал, что Сетраков был контрактником в России, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Армению. Сакунц узнал о его задержании от российских правозащитников, к ним обратилась жена россиянина.

На российской военной базе в Гюмри Сакунцу подтвердили задержание и сказали, что Сетраков находится под стражей. На вопрос, на каком основании арестован россиянин, правозащитнику ответили, что «это приказ президента РФ Владимира Путина арестовать всех таких отказников». «На мой вопрос, где он будет отбывать наказание, если суд признает его виновным, мне ответили, что это будет в Российской Федерации», — добавил Сакунц.

Он подчеркнул, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении даже граждан РФ, это могут делать лишь правоохранительные органы самой Армении (российская сторона должна связаться с ними для поиска разыскиваемого гражданина). Правозащитник назвал действия российской военной полиции «атакой на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство».

«Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор» потребовала от властей Армении «предпринять все необходимые усилия для возвращения Сетракова Дмитрия Леонидовича под правовую защиту Республики Армения».

Как отмечает издание «Вот так», россиян, обвиненных в дезертирстве или уклонении от службы в армии, и раньше задерживали в Армении. Но это делали местные полицейские и задержанных отпускали через несколько часов.

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