Зеленский полетел в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея

Владимир Зеленский отправился с визитом в Аргентину, где 10 декабря примет участие в церемонии инаугурации Хавьера Милея, избранного президентом страны. Об этом сообщил офис президента Украины, добавив, что по дороге в Аргентину Зеленский также провел первую в истории двусторонних отношений встречу с премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррейя и Силва.

Как пишет Reuters, Зеленский впервые посещает Латинскую Америку и в ходе поездки намерен заручиться поддержкой стран Глобального Юга в войне против России.

Также украинский лидер может использовать инаугурацию Хавьера Милея, чтобы встретиться в Аргентине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Этот политик, считающийся ближайшим союзником Владимира Путина в Европе, ранее заявлял, что Украине «не победить на поле боя» и что она не готова к вступлению в ЕС.

Экономист Хавьер Милей, представляющий либертарианский альянс «Свобода наступает», победил на президентских выборах в Аргентине 19 ноября, набрав во втором туре 55% голосов.

Накануне голосования Хавьер Милей заявлял, что на посту президента не станет развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем. После избрания, как сообщалось, он предложил Владимиру Зеленскому организовать в Аргентине саммит со странами Латинской Америки по достижению мира в Украине.

В Кремле в свою очередь заявляли, что выступают за дальнейшее развитие двусторонних отношений с Аргентиной. «Мы, разумеется, обращали и обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации», — говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее о взглядах Хавьера Милея

Знакомьтесь: Хавьер Милей — экономист с бензопилой и следующий президент Аргентины Он винит во всех проблемах социалистов, называет папу римского «сукиным сыном» и выступает против абортов (их легализовали в стране всего три года назад)

Подробнее о взглядах Хавьера Милея

Знакомьтесь: Хавьер Милей — экономист с бензопилой и следующий президент Аргентины Он винит во всех проблемах социалистов, называет папу римского «сукиным сыном» и выступает против абортов (их легализовали в стране всего три года назад)