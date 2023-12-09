Война Шестьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Киев

В центре города 9 декабря демонтировали памятник Николаю Щорсу. Уроженец Черниговской области Щорс был один из наиболее известных большевистских командиров времен Гражданской войны. Он погиб в 1919 году.

Памятник находился на бульваре Тараса Шевченко в самом центре Киева. В 2018 году мэр Виталий Кличко называл его «одним из самых красивых памятников Европы».

Демонтаж семитонной конструкции занял шесть часов. Памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины.

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA