Война Шестьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 декабря читайте здесь, фотографии дня смотрите тут.
Главные новости:
- Полиция Финляндии начала предварительное расследование против одного из лидеров ДШРГ «Русич» Воислава Тордена.
- В Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу.
- В Белом доме заявили, что за прекращение поддержки Украины «придется платить кровью американцев».
- Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.
- The Wall Street Journal: Украина вряд ли сможет провести новое крупное наступление до 2025 года.
На этом мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию. Мы продолжим в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире завтра с девяти утра по Москве. Спасибо, что читаете нас.
Киев
В центре города 9 декабря демонтировали памятник Николаю Щорсу. Уроженец Черниговской области Щорс был один из наиболее известных большевистских командиров времен Гражданской войны. Он погиб в 1919 году.
Памятник находился на бульваре Тараса Шевченко в самом центре Киева. В 2018 году мэр Виталий Кличко называл его «одним из самых красивых памятников Европы».
Демонтаж семитонной конструкции занял шесть часов. Памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины.
Украинский беспилотник скинул взрывчатку в центре Донецка, заявил мэр аннексированного города Алексей Кулемзин.
По данным чиновника, ранения получили шесть человек.
Село Запесочье в Брянской области попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По информации чиновника, никто не пострадал.
Против журналиста Андрея Серафимова завели уголовное дело
Как сообщил сам Серафимов, дело возбуждено по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ). Максимальное наказание по этому обвинению — до шести лет лишения свободы.
Что стало поводом для возбуждения дела, неизвестно. Сам журналист предполагает, что причиной стали его призывы не брать повесток и не ходить в военкоматы, опубликованные в его соцсетях. Серафимов также рассказал, что сотрудники правоохранительных органов дважды приходили к его родственникам, а также посетили вуз, в котором он учится.
В Купянске в Харьковской области в результате обстрела погибли две женщины
Как сообщает «Страна», еще один мужчина получил ранения. Также повреждения получили частный дом и гараж.
Полиция Финляндии начала предварительное расследование против одного из лидеров ДШРГ «Русич» Воислава Тордена
Как пишет издание Yle, Тордена подозревают в преступлениях террористической направленности, совершенных в Украине. Через несколько дней, как ожидается, полиция решит, нужно ли начинать полноценное расследование.
Издание отмечает, что в случае начала полноценного расследования это станет крайне необычным для Финляндии — так как Торден не является гражданином этой страны, и предполагаемые преступления совершал также за ее пределами.
- Торден (ранее был известен как Ян Петровский) был задержан в июле по запросу Украины, которая обвиняет его в совершении преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. 8 декабря Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать Тордена в Украину, сочтя, что условия содержания в украинских колониях нарушают Конвенцию о правах человека.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов к тому, что придется делать для Украины еще больше, «когда другие ослабнут».
Путин не должен и не обязан ожидать, что мы отступим. Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе.
Шольц выразил мнение, что война, вероятно, «не закончится в ближайшее время» и что сейчас важно «поддерживать Украину в ее освободительной борьбе».
Украина вряд ли сможет провести новое крупное наступление до 2025 года, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает что Украина, которой не удалось добиться освобождения больших территорий в ходе наступления 2023 года, переходит к стратегической обороне — на фоне начавшихся в стране политических разногласий, а также возможного сокращения поддержки со стороны Запада.
Как полагают авторы статьи, сейчас Украина сильно истощена войной и ей нужно время для восстановления.
В любом случае, пишет WSJ, сейчас окончательно стало понятно, что война будет долгой.
Подписчицы телеграм-канала «Путь домой», который координирует активность инициативных групп жен и семей мобилизованных, требующих их возвращения с войны, выкладывают свои фото с обращениями к президенту Владимиру Путину.
Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
За документ в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.
Согласно законопроекту, за нарушение комендантского часа физических лиц будут штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен, при повторном нарушение в течение года сумма увеличится вдвое.
Для юридических лиц штрафы составят от 51 до 102 тысяч гривен.
В Херсоне два человека получили ранения при обстрелах
Как сообщили в городской администрации, женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а мужчина получил легкие травмы и сейчас дообследуется в больнице.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ. Главное
- ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства боеприпасов для РСЗО для украинской армии, цели ударов достигнуты.
- Средства ПВО РФ уничтожили 11 беспилотников ВСУ.
- ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области.
- ВСУ потеряли до 105 военнослужащих на купянском направлении, до 200 военнослужащих на донецком направлении, до 80 человек на южнодонецком направлении.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников боевых действий о собственных успехах и потерях противника.
ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области
Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, четыре дома, автомобили и несколько нежилых построек получили повреждения.
Окрестности Бахмута, Донецкая область
Дальнейшую помощь Украине поддерживают почти половина американцев
Как следует из опроса Pew Research Center, 29% американцев считают, что помощь должна оставаться на прежнем уровне, еще 18% — что она недостаточна и должна быть усилена.
При этом 31% считают, что США оказывают слишком много помощи Украине.
Чаще за уменьшение помощи выступают сторонники Республиканской партии, за увеличение или продолжение на том же уровне — сторонники демократов.
Российский беспилотник нанес удар по Бериславу Херсонской области
Об этом сообщил глава региона Александр Прокудин. По его данным, в результате обстрела погиб один человек. Еще один получил ранения, ему оказывают помощь.
Украине грозит «смертельная опасность», если западные страны не продолжат оказывать финансовую поддержку, заявила Елена Зеленская.
В интервью «Би-би-си», которое полностью выйдет 10 декабря, Зеленская сказала, что «если мир устанет, нам просто дадут умереть».
«Нам очень больно видеть сигналы, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос выживания. Поэтому это больно видеть», — заявила Зеленская.
В Крым с 2014 года приехали до 800 тысяч россиян
Такие оценки приводит в своем докладе Украинский Хельсинский союз по правам человека. В тот же период около 100 тысяч украинцев покинули полуостров.
По мнению правозащитников, эти цифры показывают, что Россия ведет последовательную государственную политику по изменению демографического состава населения на полуострове. Ключевыми элементами этой политики, по их оценке, стали льготное ипотечное кредитование, перемещение в регион российских военных, правоохранителей, чиновников и бюджетников, а также стимулирование переезда украинцев из Крыма в другие регионы Украины и России.
В Украинском Хельсинском союзе отметили, что аналогичную политику Россия проводит на территориях, аннексированных после начала полномасштабного вторжения, однако там она гораздо менее успешна, из-за того что жители РФ не хотят туда ехать на фоне продолжающихся боев.
Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
«Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма», — сказал Умеров в эфире телемарафона.
По мнению министра, Украина «показала всему миру, что может добиваться успеха», в частности, создав проблемы россиянам на полуострове, не имея мощного флота.