В Хельсинки задержан российский боевик и неонацист Ян Петровский (теперь он Воислав Торден), которого Украина обвиняет в военных преступлениях Один из вожаков группы «Русич» просит в Финляндии убежища

Российский неонацист Воислав Торден (ранее известный как ) задержан в Финляндии за нарушение миграционного законодательства и может быть выдан Украине.

Украина разыскивает Яна Петровского по обвинению в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах, и добиваются его экстрадиции. Петровский (известный как Славян) — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». В интервью «Медузе» в 2017 году Петровский говорил, что «не совершил никаких военных преступлений» и «сугубо участвовал в военных действиях» в Украине. Он находится под санкциями ЕС и США.

О Яне Петровском

Враг государства и его основа Русского националиста Яна Петровского, обвиняемого в военных преступлениях на Украине, депортировали из Норвегии. Репортаж «Медузы»

О Яне Петровском

Враг государства и его основа Русского националиста Яна Петровского, обвиняемого в военных преступлениях на Украине, депортировали из Норвегии. Репортаж «Медузы»

О том, что Славян задержан в Хельсинки, представители ДШРГ «Русич» заявили 25 августа. Неонациста задержали 20 июля в аэропорту Хельсинки из-за «нарушения миграционного законодательства», сообщил телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера. В свою очередь, по данным финского радио Yle, Тордена заключили под стражу 21 июля, решение принял окружной суд Хельсинки на основании закона об иностранцах. Согласно информации от источника таблоида Ilta-Sanomat, Тордену был запрещен повторный въезд в Финляндию.

Канал Grey Zone утверждает, что жена Тордена (Петровского) сразу сообщила о задержании в посольство РФ, но МИД на это не отреагировал. «Русич» объявил, что прекращает любые боевые действия, пока «ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону — выдача РФ».

25 августа суд продлил срок задержания россиянина. В ходе судебного процесса стало известно, что Воислав Торден собирается просить убежища в Финляндии, об этом сообщил его адвокат.

Посольство РФ в Финляндии 26 августа выпустило развернутый комментарий о задержании Тордена (Петровского). Дипломаты рассказали, что финские пограничники задержали его в аэропорту Хельсинки 20 июля, когда Торден пытался вылететь в Ниццу. Затем его поместили в центр временного размещения, где, по словам дипломатов, «в частности, находятся лица, обратившиеся за предоставлением убежища».

«О том, что имеющий вид на жительство Финляндии В. И. Торден фигурирует в санкционных списках как Я. И. Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось», — отметили дипломаты. По их словам, посольство РФ не получило личных обращений от Тордена, поэтому не могло оказать должное консульское содействие.

О том, что Торден ранее носил фамилию Петровский, российские дипломаты, по их утверждению, узнали только 23 августа, когда его решили перевести «в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу». В тот день Торден направил в посольство личное обращение, что позволило дипломатам «незамедлительно принять меры для оказания помощи гражданину России» и начать переговоры о консульском визите к нему.

Вопрос об экстрадиции Тордена в Украину, отметили в российском посольстве, будет рассмотрен позднее.

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Фото на обложке: ДШРГ «Русич» в Telegram