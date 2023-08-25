Неонацистская ДШРГ «Русич» объявила о приостановке участия в войне в Украине. Группировка утверждает, что власти РФ не оказывают помощь их лидеру, задержанному в Финляндии

Российская неонацистская диверсионно-разведывательная группа «Русич» объявила, что прекращает выполнение «любых боевых задач». Об этом говорится в телеграм-канале формирования.

«А пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?» — заявили в группировке.

25 августа стало известно, что финская полиция задержала одного из лидеров формирования «Русич» Яна Петровского, известного под прозвищем Славян.

Украинские правоохранительные органы обвиняют Петровского в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Украина, по данным телеканала MTV3, уже направила запрос на его экстрадицию.

В посольстве России заявили, что «проинформированы о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева».

«Русич» заявила, что Петровский был задержан еще месяц назад, а информация до СМИ «не доводилась намеренно, в интересах человека и дела». Вскоре связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone выпустил заявление, в котором говорилось, что причиной задержания стало «нарушение миграционного законодательства». После задержания жена Петровского уведомила о произошедшем российское консульство, но «МИД РФ не отреагировал на это ни в публично, ни в закулисной формате».

Ян Петровский — неонацист, который был одним из командиров группировки «Русич», воевавшей с украинскими войсками в Луганской и Донецкой областях в 2014–2015 годах. Петровский входил в отряд «Бэтмен», сначала воевал в Луганске, а затем участвовал в боях за донецкий аэропорт. При этом Петровский жил с 2004 года в Норвегии, в 2017 году его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали.

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