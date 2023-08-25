В Финляндии задержан один из лидеров ДШРГ «Русич» Ян Петровский, которого Украина обвиняет в преступлениях в Донбассе
Финская полиция задержала Яна Петровского из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», сообщает телеканал MTV3.
Петровского, известного под прозвищем Славян, украинские правоохранительные органы обвиняют в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Украина, по данным MTV3, уже направила запрос на его экстрадицию.
Посольство РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российской дипмиссии, «проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева».
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Ян Петровский — радикальный националист, который был одним из командиров группировки «Русич», воевавшей с украинскими войсками на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах. Петровский входил в отряд «Бэтмен», сначала воевал в Луганске, а затем участвовал в боях за донецкий аэропорт. При этом Петровский жил с 2004 года в Норвегии, в 2017 года его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали.
«Медуза» в июле 2022 года опубликовала большое расследование о неонацистах, воюющих в Украине на стороне российских войск, одним из героев которого был Ян Петровский.