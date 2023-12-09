Против журналиста Андрея Серафимова завели уголовное дело. Он предполагает, что поводом стали его призывы не ходить в военкоматы

Против журналиста Андрея Серафимова завели уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил сам Серафимов.

Что стало поводом для возбуждения дела, неизвестно. Сам журналист предполагает, что причиной стали его призывы не брать повесток и не ходить в военкоматы, опубликованные в его соцсетях. Серафимов также рассказал, что сотрудники правоохранительных органов дважды приходили к его родственникам, и посетили вуз, в котором он учится.

«Честно сказать, это очень иронично выглядит на фоне выдвижения Путина в президенты и его заявления об отсутствии политических репрессий в стране. На мою деятельность, конечно, это никак не повлияет. Я как писал, так и буду писать, как писал под своим именем, так и буду писать», — сказал Серафимов в комментарии изданию.

Андрей Серафимов — бывший руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) в Томской области и сотрудник Центрального штаба МГЕР в 2018-2019 годах. С 2019 года — независимый журналист, сотрудничающий с «Медузой» и «Новой газетой. Европа». Также Серафимов ведет телеграм-канал «Улица Бархатная».