Danone после национализации все еще надеется продать свои российские активы Новое руководство компании во главе с племянником Кадырова пока почти не вмешивается в бизнес, пишет FT

Завод Danone в Любучанах Московской области, 25 апреля 2016 года Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images

Летом 2023 года Владимир Путин своим указом передал во внешнее временное управление (то есть фактически национализировал) французскую компанию Danone, заявлявшую о намерении из-за войны в Украине покинуть российский рынок. Компанию возглавил 33-летний племянник Рамзана Кадырова. Однако с тех пор новое руководство практически не вмешивалось в работу менеджмента, рассказали Financial Times несколько источников внутри компании. Danone все еще надеется продать свои активы, и ее положение пока выглядит более выигрышным, чем у датской Carlsberg, которая была национализирована тем же указом, но решила пойти на обострение и судиться с российскими властями.

Через два дня после того, как Путин подписал указ о национализации Danone, работавшей на российском рынке больше 30 лет, стало известно, что новым гендиректором компании назначен 33-летний глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев — сын родной сестры главы Чечни Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой. Как пишет FT, компания сразу же «начала получать звонки от своих испуганных сотрудников в стране».

Однако новое чеченское руководство, как заявили газете источники внутри компании, пока управляет бизнесом лишь номинально, и в большей части повседневных процессов участвует прежний менеджмент компании.

По словам собеседников FT, многие обязанности гендиректора неофициально исполняет «голландский ветеран» Danone Чарли Каппетти, который вместе с другими руководителями поддерживает регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже.

Сам Закриев несколько раз появлялся в офисе Danone Russia, но бывает там нечасто. Он назначил подчиненных для наблюдения за операционной деятельностью, однако, по словам собеседников FT, те «не обладают глубокими знаниями в бизнесе».

Работа компании, как сказал один из собеседников FT, продолжается «вполне нормально», а новые внешние менеджеры «не проявили никакого интереса в „раскачивании лодки“ и потенциальном обесценивании активов». Еще один источник газеты, близкий к правительственному подкомитету по западным активам, добавляет, что новое чеченское руководство Danone ведет дела «достаточно профессионально» и «не вытаскивает оружие».

Никого из прежней структуры пока не уволили, а исполнительный комитет российского Danone продолжает работать над защитой активов и персонала, одновременно локализуя операции в рамках подготовки к предполагаемой продаже, пишет FT.

О планах уйти с российского рынка компания заявила в октябре 2022 года, спустя восемь месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Список потенциальных новых владельцев включал трех покупателей, а сама Danone надеялась сохранить за собой 25-процентную долю в дочерней компании с возможностью выкупа ее контрольного пакета в будущем. Однако затем компания была национализирована.

Тем не менее, пишет FT, сейчас Danone пытается завершить продажу российского бизнеса и полагает, что все еще может получить немного денег, если правильно подберет подходящего покупателя, одобренного Кремлем.

В Danone от каких-либо комментариев FT отказались.

Как отмечает газета, реакция Danone на конфискацию активов в сравнении с подходом датской Carlsberg, которая была передана во внешнее временное управление тем же указом Путина, «служит яркой иллюстрацией того, как разнятся судьбы крупнейших иностранных инвесторов, пытающихся уйти с российского рынка».

В отличие от Danone отношения компании Carlsberg с российской властью после указа Путина резко ухудшились. В начале октября компания объявила о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяли российскому подразделению «Балтика» производить и продавать всю продукцию Carlsberg.

В ноябре по подозрению в мошенничестве задержали двух топ-менеджеров «Балтики» в России — их обвинили в передаче иностранным структурам, связанным с Carlsberg, права на использование брендов пива российской компании. Сама же Carlsberg, как сообщал «Интерфакс», потребовала от российских властей возмещения ущерба из-за срыва сделки по продаже «Балтики» и пригрозила обращением в международный третейский суд.

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