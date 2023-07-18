Гендиректором российского Danone после национализации стал племянник Кадырова
Новым генеральным директором ООО «Данон Россия» после передачи компании во временное управление Росимуществу стал Якуб Закриев, возглавляющий министерство сельского хозяйства Чечни. Внимание на соответствующие изменения в СПАРК обратил The Bell.
Ранее источник издания сообщал, что у национализации активов Danone есть «интересанты в Чечне».
Закриев — племянник (сын родной сестры) главы Чечни Рамзана Кадырова. До руководства Минсельхозом региона он занимал пост мэра Грозного, а также руководил администрацией главы и правительства Чечни.
Президентом ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», которая была фактически национализирована одновременно с российским подразделением Danone, стал Таймураз Боллоев, который уже возглавлял «Балтику» с 1991 по 2004 год.
Указ о передаче доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone «во временное управление Росимуществу» президент России Владимир Путин подписал 16 июля.
Фактически национализировать иностранные активы юридических и физических лиц из «недружественных стран» российским властям позволяет указ Путина, подписанный в апреле. Первой компанией, активы которой были переданы «во временное управление» государству, стала финская Fortum, крупнейший иностранный инвестор на российском рынке электроэнергетики.