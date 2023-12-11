Вступил в силу закон, обязывающий россиян (в том числе призывников) сдавать загранпаспорт при запрете на выезд из страны

С 11 декабря в России начали действовать новые правила, обязывающие граждан, которым запрещен выезд из страны, сдавать загранпаспорта.

Предполагается, что паспорт надо в течение пяти рабочих дней «передать на хранение» в органы власти, которые его выдали (МВД или МИД), либо в государственные организации, которые ограничили своему сотруднику выезд за границу.

В соответствующем постановлении правительства прописана и процедура сдачи загранпаспорта в диппредставительство или консульское учреждение за рубежом. Оттуда его диппочтой должны будут переправить в Россию на хранение, в зависимости от того, кто выдал документ, в МИД или МВД.

Паспорт, который без уважительных причин не сдан на хранение в указанный срок, будет признан недействительным.

После снятия ограничения на выезд за паспортом нужно будет обращаться в выдавшую документ организацию, либо туда, куда он был передан на хранение. В последнем случае паспорт должны направить для вручения «по месту обращения» в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления (без учета времени доставки дипломатической почты).

Призывникам, сдавшим свои загранпаспорта, чтобы вернуть их будет необходимо предъявить воинский билет с отметкой о завершении прохождения воинской службы по призыву или альтернативной гражданской службы.

Поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», обязывающие, в числе прочего, призванных на военную или альтернативную гражданскую службу сдавать загранпаспорта, были подписаны президентом РФ 13 июня 2023 года. Закон вступил в силу 11 декабря — через 180 дней после официального опубликования.

Даже если запрета на выезд нет, можно остаться без паспорта

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