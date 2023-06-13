Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Документ был официально опубликован на портале правовой информации.

Среди прочего поправки предусматривают, что призванные на военную или альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать заграничные паспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно в течение пяти дней с момента призыва. Его вернут после завершения службы.

Если россиянин, право которого на выезд из страны ограничено, не сдаст без уважительной причины паспорт на хранение, документ признают недействительным.

Поправки были внесены в Госдуму РФ в августе 2021 года. Первое чтение законопроекта прошло через два месяца. Однако депутаты приняли документ во втором и третьем чтении только в мае 2023-го. 7 июня его одобрил Совет Федерации.

Закон о сдаче загранпаспортов вступит в силу через 180 дней. Как отмечали правозащитники, вероятно, он не затронет осенний призыв 2023 года.

В апреле 2023 года в России приняли пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Среди прочего они подразумевают создание реестра военнобязанных и вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу.

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