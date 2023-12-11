ЦИК принял постановление о выборах президента РФ на аннексированных территориях Украины

Центральная избирательная комиссия России приняла постановление, согласно которому выборы президента РФ в марте 2024 года пройдут на аннексированных территориях Украины, где введено военное положение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение было принято единогласно на заседании комиссии 11 декабря.

В телеграм-канале ЦИК говорится, что комиссия провела консультации с представителями Минобороны РФ и ФСБ, а также руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР и подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — заявили в ЦИК.

Выборы президента России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях, а также на аннексированных территориях планируется использовать две «дополнительные формы голосования». Одна из форм — голосование на придомовых территориях и других местах за пределами избирательных участков. Вторая — «голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено». Как уточняла Памфилова, речь идет о пунктах голосования в автобусах.

19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.