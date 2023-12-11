Окопы на позициях украинских войск в Бахмутском районе, 25 октября 2023 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

С наступлением осени траншеи на передовой в Украине заполнились практически непроходимой грязью, которая сильно затормаживает продвижение войск. Как пишет издание The Wall Street Journal, журналисты которого побывали в украинских окопах в районе Бахмута, помимо грязи в окопах есть еще одна серьезная проблема — сотни крыс и мышей, которые уничтожают одежду и запасы еды и пробираются в спальные мешки. Военные эксперты сравнивают условия на линии фронта с Первой мировой войной и предупреждают, что грязь, сырость, холод и грызуны, не дающие спать, могут сильно повлиять на моральный дух и действия солдат в бою.

«Сезон грязи», как его называет The Wall Street Journal, в Украине начинается приблизительно в октябре и длится до конца зимы — и сильно влияет на ход боевых действий. Грязь и холод останавливают движение всех транспортных средств, кроме гусеничных, и затрудняют пешие атаки, не позволяя ни одной из сторон совершить крупные прорывы. Как отмечает издание, сейчас обстановка на передовой напоминает времена Первой мировой войны: системы траншей, укрепленные оборонительные линии и постоянный артиллерийский огонь.

Но кроме этого, есть еще одна проблема — окопные грызуны. Как пишет The Wall Street Journal, когда на передовой прекращается артиллерийский огонь, на передний план выходят другие звуки — писк и беготня крыс и мышей. Грызуны проникают всюду — в кровати, одежду, запасы еды. «Что бы ты ни делал, чтобы укрыться ночью, они все равно проникают внутрь», — рассказал изданию боец с позывным «Лукаш». Он вспомнил, как слушал рассказы своего деда про Вторую мировую войну и не мог представить, что окажется в тех же условиях.

Один из артиллеристов с позывным «Следопыт» рассказал, что, проснувшись ночью от зуда, увидел на груди большую мышь, которая грызла его бороду. Он показал журналистам большие дыры на своей одежде, проеденные грызунами. Как утверждают украинские бойцы, мыши и крысы объедают тела погибших российских солдат, оставленные на нейтральной полосе.

Украинские военные выкуривают крыс из нор и стреляют по ним, а в окопах и траншеях ставят самодельные клеевые ловушки. Артиллерист с позывным «Тэклберри» рассказал, что однажды насчитал в ловушках 53 мыши за день, а на следующий день — еще 43. При этом такое бессистемное уничтожение животных, пишет издание со ссылкой на эксперта по грызунам из Гринвичского университета Стивена Белмейна, является бесполезным — так как они быстро размножаются.

«На самом деле мы находимся на их территории», — сказал «Лукаш» о грызунах. При этом, по словам артиллеристов, им все равно приходится легче, чем пехоте, которая расположена в траншее ближе к передовой — всего в 70 метрах от линии российских войск. Помимо грязи, мышей и крыс, пехотинцы вынуждены слушать песни Олега Газманова, которые с целью деморализации включают находящиеся с той стороны российские солдаты.

Как пишет WSJ, моральный дух артиллеристов кажется высоким — они шутят и громко смеются, когда посетитель теряет в грязи ботинок. Однако бывшие американские и британские офицеры в беседах с изданием отметили, что грязь, сырость и холод неизбежно окажут серьезное влияние на действия украинских солдат в бою.

«Последствия жизни, пеших походов и сна в такой среде могут оказать реальное истощающее воздействие на солдат и даже привести к болезням», — заявил WSJ бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Как напоминает издание, еще во время Первой мировой войны специалисты пришли к выводу, что окопные крысы негативно влияют на моральный дух солдат, так как не дают им высыпаться.

Российские войска, как отмечает The Wall Street Journal, находятся в аналогичных условиях — в соцсетях можно найти много видео о нашествии крыс в российских окопах.

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