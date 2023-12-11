ФСБ объявила, что за год задержала в Крыму 18 «агентов и пособников» украинских спецслужб

ФСБ России утверждает, что в 2023 году раскрыла в аннексированном Крыму «глубоко законспирированную разветвленную агентурную сеть» украинских спецслужб, которая была создана под контролем «западных кураторов». Об этом сообщается на сайте спецслужба.

В пресс-релизе говорится, что «агентурная сеть» создавалась для совершения диверсий и терактов в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янина Павленко, провоенного блогера Александра Талипова и бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.

С начала 2023 года ФСБ дважды отчитывалась, что предотвратила покушение на Аксенова — в мае и июле. Кроме того, в июле сообщалось о взрыве во дворе многоквартирного дома в Феодосии, где живет Талипов, а в октябре — о покушении на Царева.

ФСБ также сообщила, что в течение года задержала в Крыму 18 «агентов и пособников» украинских спецслужб. Их обвиняют в причастности к пяти диверсиям на железнодорожных путях, подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз, а также взрывам автомобилей представителя «администрации» аннексированной части Запорожской области и российских военных.

ФСБ также отчиталась, что за подготовку «диверсионно-террористическхи актов» в Крыму за 2023 год осуждены 10 человек.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФСБ регулярно отчитывается о предотвращенных диверсиях и терактах, а также задержании «завербованных украинскими спецслужбами россиян», в том числе в Крыму.

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