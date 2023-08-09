ФСБ сообщила, что задержала россиянина по подозрению в подрыве газопровода в аннексированном Крыму

ФСБ задержала гражданина России, который, как утверждает ведомство, в июне по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в аннексированном Крыму. Об этом, пишет «Интерфакс», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, в июне 2022 года задержанный 1980 года рождения был завербован сотрудниками спецслужб Украины в Павлограде Днепропетровской области и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки.

Затем его отправили в Крым, где в конце июня 2023-го он «осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», утверждает ФСБ.

В гараже у задержанного сотрудники спецслужбы нашли два килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства «С-4», два электродетонатора военного назначения «ЭДП», два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Россиянина арестовали. Он, утверждает ФСБ, уже «дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов». Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

Телеканал Минобороны РФ «Звезда» распространил видео с подозреваемым, записанное ФСБ. По словам мужчины, в Павлограде он «боролся» с наркодилерами, кураторами которых, как утверждается, оказались сотрудники полиции. При обыске у самого мужчины нашли российский паспорт, после чего его завербовала СБУ, рассказал он. При каких обстоятельствах был записан ролик, неизвестно.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФСБ регулярно отчитывается о предотвращенных диверсиях и терактах, а также задержании «завербованных украинскими спецслужбами россиян». Как правило, каких-либо подтверждений распространяемой ФСБ информации из независимых источников не поступает.

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10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»