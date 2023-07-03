ФСБ объявила о предотвращении покушения на главу аннексированного Крыма. Задержан «завербованный СБУ гражданин РФ»

Федеральная служба безопасности заявила о «пресечении попытки покушения» на главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое цитируют российские агентства, в том числе «Интерфакс», говорится, что покушение готовил гражданин России, 1988 года рождения, «который был завербован сотрудниками СБУ». Он якобы прошел на территории Украины «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу».

В июне 2023 года, говорится в распространенном ФСБ сообщении, «агент иностранной спецслужбы» прибыл в Крым и начал подготовку к теракту — он планировал взорвать автомобиль Аксенова.

«Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — заявили в ФСБ.

Подозреваемый арестован. Расследуется дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта») и 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

ФСБ регулярно объявляет о задержании «завербованных СБУ», которые якобы готовили теракты и диверсии на территории России, а также «украинских шпионов». Неоднократно оказывалось, что «шпионы» и «диверсанты», о задержании которых объявляет ФСБ, по словам их родных и близких не имеют никакого отношения к иностранным спецслужбам и не совершали какие-либо противоправные действия.

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