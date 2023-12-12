Финляндия 14 декабря откроет два КПП на границе с Россией

Обновлено. Власти Финляндии официально сообщили, что с 14 декабря работать начнут работать КПП Ваалимаа и Ниирала.

Власти Финляндии с 14 декабря возобновят работу трех наиболее популярных КПП на границе с Ленинградской областью — Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Ilta-Sanomat.

Как отмечает издание, причиной такого решения стала неоходимость дать возможность гражданам Финляндии свободно возвращаться в страну — именно поэтому будут открыты эти три КПП, а не менее удобные пункты в удаленных районах Карелии и Мурманской области.

В то же время, по информации Ilta-Sanomat, не исключен вариант, что погранпункты снова будут закрыты, если кризис с просителями убежища продолжится.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией из-за резкого увеличения числа мигрантов, просящих убежище на КПП. Сначала были закрыты лишь несколько из них, с 30 ноября прекратили работу все девять пунктов на финско-российской границе.

Финские политики говорили о том, что за увеличением числа мигрантов могут стоять власти России. В то же время, российские и финские журналисты, изучившие чаты мигрантов, не нашли следов какой-либо «скоординированной деятельности» со стороны российских властей по их привлечению в регион.