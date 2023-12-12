США ввели санкции против Экспобанка и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США расширило санкционный список в отношении России, добавив в него более 200 физических и юридических лиц.

В частности, под американские санкции попали бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин и связанные с ним компании, в том числе Kismet Capital Group. Кроме того, под санкции попал бизнесмен Владислав Свиблов и подконтрольные ему золотодобывающий холдинг Highland Gold и компания Fortiana Holdings Limited. Помимо них, власти США ввели санкции в отношении девелоперской группы «Киевская площадь» и Экспобанка.

Также под ограничения попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, например, «Завод имени Дегтярева», ижевский электромеханический завод «Купол», Пермский пороховой завод и Новосибирский патронный завод.

В этом же обновлении санкционного списка власти США ввели ограничения в отношении граждан и компаний, в том числе из Китая, Турции, ОАЭ, которые помогают России обходить санкции.

«Военная машина Путина не может выжить только за счет внутреннего производства. Наши сегодняшние санкции продолжают ужесточать контроль над поставщиками из третьих стран, которые готовы предоставлять России ресурсы, необходимые ей для наращивания и поддержания своего военно-промышленного комплекса», — заявила глава Минфина Джанет Йеллен.

Как писали «Медуза» и The Bell, Иван Таврин выдвигался Кремлем в качестве компромиссного покупателя российской части «Яндекса». Для совета директоров компании он выглядел как «чистый» кандидат, не попавший под западные санкции, а для российских властей — как понятный и лояльный инвестор. После включения Таврина в санкционный список США сделка, которая, как ожидалось, будет закрыта до конца 2023 года, снова оказалась под вопросом.

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