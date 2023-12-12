Pierre Crom / Getty Images

В работе крупнейшего украинского оператора мобильной связи 12 декабря произошел серьезный сбой. Абоненты начали жаловаться на отсутствие связи еще с утра; вскоре в своем официальном заявлении сбой подтвердила и сама компания. Следствием неполадок стали инфраструктурные проблемы по всей стране.

Неполадки привели к нестабильной работе части банкоматов и терминалов — об этом сообщили в «Приватбанке» и «Ощадбанке». В Львове из-за сбоя возникли сложности с уличным освещением — фонари, горевшие с ночи, пришлось отключать вручную.

В Сумах отключилась система оповещения о воздушных тревогах. В городском совете жителей предупредили, что во время устранения неполадок оповещать о тревогах будут сотрудники патрульной полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве заявили, что сбой у «Киевстара» не повлияет на работу системы оповещения, но предупредили, что в местах установки старой части системы в случае отсутствия сирены извещать о ней будет патрульная полиция через громкоговорители.

Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров назвал сбой результатом хакерской атаки со стороны России. «Война с Россией имеет много измерений и одно из них — киберпространство. К сожалению, сегодня утром „Киевстар“ стал целью мощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в интернете», — сказал Комаров.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала производство по восьми статьям уголовного кодекса, включая статьи о госизмене, диверсии и нарушении законов и обычаев войны. По одной из версий СБУ, за атакой на оператора могут стоять российские спецслужбы.

В пресс-службе «Киевстара» заверили, что данные клиентов в результате атаки не скомпрометированы, а оператор привлек сотрудников правоохранительных органов для «фиксации противоправных действий по вмешательству в деятельность сети».

На момент написания этого материала сбои в работе «Киевстара» продолжались. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что надеется на восстановление работы через несколько часов.

Читайте также

Хакеры — важные участники современных войн и тоже могут совершать военные преступления. Поэтому в Красном Кресте придумали «законы кибервойны». Кто будет обязан их соблюдать? 9 карточек