Кассационный суд отказался изменить приговор Илье Яшину. На заседании судья требовал от него говорить не «война», а «специальная военная операция»

Второй кассационный суд оставил в силе приговор политику Илье Яшину, осужденному на 8.5 года колонии по статье о «фейках» об армии. Об этом сообщает Sota.

Защита политика настаивала, что распространенную им информацию, за которую он получил срок, нельзя считать «фейком», так как он лишь пересказал мнения российской и украинской сторон о событиях в Буче. Адвокаты также подчеркивали, что «ложность» информации, распространенной Яшиным, никак не была доказана.

Яшин в своей речи в суде выступил против действий России в Украине и назвал происходящее «войной». Председательствующий судья Ленар Карипов на это потребовал от него: «Называйте специальную военную операцию так, а не так как вы ее назвали».

Суд первой инстанции приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии в декабре 2022 года. Основанием для приговора стал стрим политика в ютьюбе, где он рассказывал об убийствах мирных жителей Бучи.

В начале декабря 2023 года Яшина на пять суток отправили в ШИЗО после того, как он попросил назначить ему другую работу вместо работы в стройотряде, так как не хотел, по его словам, строить «тюрьмы и бараки». После выхода из ШИЗО политика отправили на строгие условия содержания.

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