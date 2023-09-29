«Давайте откровенно признаем: мы все поливали грядку, на которой выросли наполеоновские амбиции Путина. Мы все несем ответственность за последствия» Илья Яшин из тюрьмы обратился к участникам форума в Париже

Илья Яшин перед вынесением приговора в Мещанском суде Москвы. 9 декабря 2022 года Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Политик и политзаключенный Илья Яшин, приговоренный к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии, записал обращение к участникам , который проходит в Париже 29-30 сентября. Он заявил, что в России установилась «реваншистская диктатура», и ответственность за это несут не только россияне, но и все мировое сообщество. Яшин также призвал страны Запада «разделять военных преступников, захвативших власть в Кремле, и обычных граждан», которые не поддерживают войну с Украиной. «Медуза» публикует обращение Яшина целиком.

Меня зовут Илья Яшин, я российский оппозиционный политик. К сожалению, я не имею возможности обратиться к вам с трибуны форума, поскольку с прошлого лета сижу в тюрьме за публичные выступления против вторжения путинских войск в Украину. Власть решила заткнуть мне рот и приговорила к восьми с половиной годам лишения свободы, но я не собираюсь молчать. Я хочу, чтобы мой голос — голос российского патриота, противостоящего войне и диктатуре — был услышан. Для меня очень важно иметь возможность честно говорить со своими соотечественниками, пусть и из-за решетки. Но я также прекрасно понимаю важность диалога с миром, поэтому благодарен организаторам форума за возможность выступить перед вами.

Нападение на Украину стало возможным по нескольким причинам. Прежде всего, это ответственность россиян, и в том числе моя — как представителя российского народа. К сожалению, мы допустили в своей стране формирование реваншистской диктатуры и не сумели создать эффективных механизмов для общественного контроля власти и силовиков. Как говорится, мы пожертвовали свободой ради порядка и благополучия, а в итоге лишились и свободы, и порядка, и благополучия. Теперь же и вовсе получили репутацию оккупантов. Расплачиваться за эти ошибки придется еще очень долго.

Но вместе с тем я хочу напомнить и об ответственности международного сообщества, которое много лет проявляло в отношении путинского режима политику умиротворения агрессора и повторило таким образом историческую ошибку, подтолкнувшую в свое время Европу ко Второй мировой войне. Ведь два десятилетия Путину сходило с рук буквально все — узурпация власти и коррупция, разгром оппозиции и политические убийства, военные интервенции и аннексия чужих территорий.

«Дуэт Меркель и Путина в Москве удался» — под таким заголовком вышел материал Deutsche Welle 16 ноября 2012 года, через полгода после жестокого разгона митинга на Болотной площади в Москве. Десятки участников согласованного и мирного собрания пойдут в тюрьму на разные сроки. Во время своего визита в Москву к Путину, который вернулся на свой пост президента после «рокировки» с Медведевым, Меркель обращалась к нему не только «господин президент», но и «дорогой Владимир». Путин в ответ назвал ее «немцем, который является образцом для нас».

Возьмем 2015-й год — следующий после аннексии Крыма, гибридной войны на Донбассе, унесшей тысячи жизней, трагедии с малайзийским боингом. Год убийства под стенами Кремля моего друга, оппозиционного политика Бориса Немцова. В июне 2015 года Путин был с рабочим визитом в Милане и Риме, где состоялась его встреча с премьер-министром Маттео Ренци и президентом Италии Серджо Маттареллой. 10 июня того же года он встречался с папой Римским в Ватикане.

28 сентября того же 2015 года прошел его рабочий визит в Нью-Йорк. Путин выступил с речью на 70-й Генеральной Ассамблее ООН и провёл переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, а также с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом США Бараком Обамой.

2 октября Путин совершает рабочий визит в Париж на саммит «Нормандской четверки». В Елисейском дворце проходит его встреча с президентом Франции Франсуа Олландом и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

15−16 ноября 2015 года Путин летит в Анталью для участия в саммите G20. Там он помимо прочего встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель, с премьер-министром Италии Маттео Ренци, с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

30 ноября — рабочий визит в Париж. Участие в работе 21-й Конференции стран — участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата и 11-го Совещания сторон Киотского протокола. Встречи с президентом США Бараком Обамой за закрытыми дверями, с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером. Это, напомню, на следующий год после аннексии Крыма и трагедии с малазийским боингом, в год убийства Бориса Немцова.

Путин продолжал оставаться в глазах Запада легитимным президентом и в 2020 году, после организации «референдума по Конституции», после которого он «обнулил» свои сроки и получил возможность баллотироваться в президенты и дальше. При этом независимые эксперты заявляли о невиданном масштабе фальсификаций и о 22 миллионах аномальных (по сути — вброшенных) бюллетеней на голосовании. В том же году был отравлен Алексей Навальный. Благодаря журналистам-расследователям выяснилось, что Алексей — слава Богу, выживший — не единственная жертва государственных отравителей. Несмотря на это, в 2021 году на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Байден заявил: «Мы начали двусторонний диалог по стратегической стабильности».

Российского диктатора торжественно принимали в мировых столицах, у него покупали нефть и газ, ему продавали детали для оружейных систем и технологии, его воспринимали как равного. Именно такая политика в конце концов дала Путину ощущение полной вседозволенности и абсолютной безнаказанности. Уже вовсю шла война, а в Россию поставлялись средства для разгона митингов: только в июле 2022 года Еврокомиссия заявила, что планирует внести в новый пакет санкций слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, каски, щиты и водометы. И эти же люди возмущённо спрашивают россиян: почему вы не протестуете?

Давайте откровенно признаем: мы все так или иначе поливали грядку, на которой выросли наполеоновские амбиции Путина. Мы все несем ответственность за последствия. И решать эту проблему тоже следует сообща.

На Западе принято считать, что российский народ сегодня единодушно одобряет войну и жаждет украинской крови. Смею утверждать, что это не так. Да, многие мои сограждане обмануты пропагандой и запуганы репрессиями — это правда. Но превратить свою агрессию в народную войну Путин все же не смог.

Огромное число россиян уехали за границу, чтобы не попасть под мобилизацию и не брать в руки оружие. Значительная часть общества выбрала внутреннюю эмиграцию и молчит, обоснованно опасаясь уголовного преследования. Войска же укомплектованы в первую очередь наемниками, чья мотивация — деньги, и преступниками, которые рекрутированы на фронт под обещание реабилитации. При этом никаких очередей у военкоматов, общественного энтузиазма и других признаков народной войны в России просто нет.

Зато число политзаключенных перевалило за тысячу. Нарисовать портрет среднестатистического российского политзека, арестованного за антивоенный протест, очень сложно: настолько они все разные. За решёткой сотни людей. Учителя, пенсионеры, студенты, рабочие, региональные журналисты. Социальный срез всего нашего общества. Это и есть наш народ. Вы скажете: что значат несколько сот политзаключенных в многомиллионной стране? И я отвечу: сотни людей — совсем немало, когда речь идет о сознательном выборе пожертвовать свободой, комфортом, здоровьем, карьерой и общением с семьей ради того, чтобы оставаться в ладу со своей совестью и не промолчать. Речь не о паре дней в грязной душной камере КПЗ в отделе полиции или даже 15 сутках в спецприемнике — таких у нас десятки тысяч, а о годах постоянных унижений, неизвестности вдали от родных.

Про то, как детей несогласных отправляют в социальные учреждения вы же слышали? Нарисовавшую антивоенный рисунок 13-летнюю Машу Москалеву разлучили с отцом и отправили в приют, а его — под домашний арест (сейчас он в колонии, Маша, к счастью, с матерью), а 15-летнего приемного сына-инвалида журналистки и активистки из Бурятии Натальи Филоновой вернули в детский дом, потому что она — в тюрьме. Это только те истории, которые на слуху. Но и их достаточно, чтобы многие россияне выбрали молчание. Ответьте себе, уважаемые господа, честно на вопрос: как бы поступили вы? Представьте своих детей в приютах, а вас самих на нарах всякий раз, когда вам хочется в очередной раз обвинить россиян в недостаточном сопротивлении. Но протесты все равно продолжаются. Да, их, видимо, немного, но каждый такой выход на улицу — это подвиг.

Настоящая Россия не воюет с украинцами на фронте. Настоящая Россия сидит в тюрьме, а также пишет письма политзаключенным, собирает деньги на передачки в СИЗО. За сутки телемарафона россияне собрали 40 миллионов рублей на помощь политзаключенным и это со всеми трудностями, связанными с повальными блокировками российских карт. Настоящая Россия помогает сотням тысяч украинских беженцев, оказавшихся у нас в стране: их принимают в российских семьях, им помогают с одеждой и продуктами, раненых устраивают в больницы и тысячами вывозят за границу тех, кто хочет жить в Европе. В основном молча. Чтобы не навредить тем, кому они помогают. Непублично, но ежедневно в течение более чем года сотни машин с российскими номерами везут к границам украинские семьи, среди которых есть раненые, больные, потерявшие близких в ходе боевых действий, многие из которых лишились всего из-за войны.

Недавно их и без того нелегкая жизнь усложнилась еще больше: Европа закрыла границы для российских машин. На прошлой неделе украинской беженке из Мариуполя с терминальной стадией рака пришлось пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске из-за запрета властей Эстонии на въезд автомобилей с российскими номерами: ее сын полтора километра толкал коляску с ней в приграничной зоне, переходя мост через Нарву. Женщину побоялись отправить через границу на реанимобиле, опасаясь конфискации автомобиля.

Чтобы успешно противостоять Путину, необходимо сделать российский народ союзником международной коалиции, вставшей на защиту Украины, союзником всего свободного мира. Для этого требуется как минимум сменить риторику в отношении граждан России.

Пожалуйста, прекратите запугивать моих соотечественников, обещая им всевозможные кары после поражения Путина в Украине. Перестаньте унижать людей, блокируя без разбору автомобили на границе и угрожая взять под контроль западных спецслужб любого обладателя российского паспорта. Я прошу вас чётко разделять военных преступников, захвативших власть в Кремле, и обычных граждан, которые оказались в России на правах заложников и живут, зажмурившись: кто от страха за свою жизнь и будущее, а кто от стыда и ужаса от происходящего.

Наконец, самое главное: давайте покажем российскому обществу образ будущей России. Если мы хотим, чтобы россияне стали союзниками цивилизованного мира, не стоит рисовать апокалиптическую картину наших городов, обращенных в руины, и вещать о неизбежном расчленении нашей страны. Давайте, вместо этого, объясним людям, что Россия без Путина — это про созидание, а не про разрушение. Это свободная, счастливая и мирная страна, в которой хочется жить, работать и создавать семьи. Это не утопия, это возможно.

Уважаемые друзья! Я понимаю, что наше общество несёт огромную ответственность перед народом Украины за чудовищное преступление, совершенное нашей властью от нашего имени. Мы постараемся искупить эту вину. Однажды я и сам приеду в Киев, чтобы попросить прощения.

Но Россия всегда будет рядом с Украиной и Европой. Мы исторически и географически обречены быть соседями. Поэтому давайте будем мудрыми, давайте вместе думать о завтрашнем дне и о том, как не допустить повторения нынешней трагедии.

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